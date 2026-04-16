Abre la inscripción para la Poseidón Race de Cerceda

La presentación del programa de la prueba contó con la presencia del alcalde, Juan Manuel Rodríguez, y del edil de Deportes, Óscar Golán Cedida

La quinta edición de la Poseidón Race Cerceda ya tiene fecha. Se celebrará el sábado día 16 de mayo en el habitual escenario del entorno del Aquapark, según se avanzó en el acto de presentación del evento que tuvo lugar el pasado miércoles en la sede consistorial de Cerceda y al que asistieron el alcalde, Juan Manuel Rodríguez; el concejal de Deportes, Óscar Galán; y el presidente del club OCR Cerceda.

Los responsables de la organización incidieron en que se trata de una de las pruebas más importantes del calendario nacional y europeo, además de avanzar que se espera contar con unos 800 atletas en una carrera que combinará deporte y superación.

La posibilidad de inscripción ya está abierta en la web https://f.mtr.cool/ahaosjtkgb.

Hay un total de cuatro categorías: élite, startter, parejas popular y popular party (equipos e individual, no competitiva). La competición forma parte de la Liga North Finals.

Los participantes en categoría élite tendrán que completar un recorrido de aproximadamente 10 kilómetros y superar 75 obstáculos, mientras que para las categorías starter, popular parejas y popular party e el recorrido será de 8 kilómetros, con entre 50-60 obstáculos dispuestos a lo largo del mismo.

El reglamento por el que se rige el desarrollo de la prueba establece que en la categoría élite existirá una combinación de normativa OSO (obligación de superar el obstáculo) con penalización.

En la modalidad starter será obligatorio superar los obstáculos sin ayuda.

Las penalizaciones incluirán un recorrido extra antes de pasar por meta.

Si un corredor no consigue pasar un obstáculo después de realizar cuantos intentos quiera, deberá solicitar la intervención del árbitro.

Cada obstáculo tendrá un juez encargado de explicar cómo se debe superar y la penalización por no hacerlo.

Habrá trofeos y premios para los mejores de cada categoría, tanto masculina como femenina.