El Energimac Escola Lubiáns está preparado para la final a 4 del Campeonato gallego de hockey patines alevín

El Energimac Escola Lubiáns en el torneo disputado en Mieres esta Semana Santa Cedida

El pabellón Carballo Calero acoge este fin de semana la fase final del Campeonato de Galicia de la Liga Oro.

La cita reúne a los cuatro equipos que coparon las cuatro primeras plazas del grupo y entre ellos está el Energimac Escola Lubiáns, que quiere aprovechar el hecho de jugar ante sus aficionados.

El sábado se disputan las semifinales. La primera comenzará a las 18.00 horas y enfrentará al primer y al cuarto clasificado de la fase regular, el Hockey Club Liceo A y el Compañía de María Azul.

Seguidamente (18.45 horas) se medirán el segundo y el tercer clasificado, Dominicos A y los anfitriones del Energimac, cuyos jóvenes jugadores están muy ilusionados con la posibilidad de meterse en la final del domingo (11.45 horas), que se disputará a continuación del partido por el tercer y cuarto puesto (10.00).

El plantel del Energimac Escola Lubiáns está integrado por los porteros Erick Fuentefría y Teo Mira, y los siguientes jugadores de pista: Telmo Tasende, Manuel Felípez, Iván Aldao, Marco Carro, Valeria Torrado, Jairo Cores, Nuno Alonso y Marcos de León.

Al frente de todos ellos, como responsable técnico, está Jorge Lamas “Cholo”.

Esta fase final del Campeonato gallego alevín será una buena piedra de toque de cara a la siguiente cita que tendrán que afrontar los alevines del Escola Lubiáns, ni más que la fase sector del Campeonato de España de la categoría, cuya organización también fue concedida por la Real Federación Española de Patinaje al club carballés.

Será el primer fin de semana del próximo mes de mayo.