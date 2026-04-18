El Basket Xiria finaliza en la segunda plaza una brillante liga regular

Encuentro entre el Caja Rural RDL Xiria

El Calvo Basket Xiria ha finalizado una magnífica liga regular como segundo clasificado tras imponerse este sábado en la pista del Caja Rural RDL de León por 87-94. Los carballeses ya tenían asegurada la clasificación para disputar la fase previa de ascenso a Segunda FEB (antigua LEB Plata), pero hacerlo como segundo del grupo AB les da la ventaja de comenzar jugando en casa a partido único ante el cuarto clasificado del grupo AA, el Ulacia ZKE de Guipúzcoa.

Mucho en juego en la 26ª y última jornada de liga, por lo que todos los encuentros se disputaron en horario unificado. El Xiria llegaba a León con la necesidad de hacer lo mismo que el Universidad de Oviedo para mantener la segunda plaza. El Caja Rural, por su parte, se jugaba conseguir la cuarta plaza, la última que da el acceso a la fase previa del playoff, objetivo que finalmente no pudo conseguir.

Los de Héctor Méndez dominaron el marcador durante todo el partido, pero sin poder bajar la guardia en ningún momento. De hecho, el Xiria llegó a tener hasta 22 puntos de ventaja, que a cinco minutos para el final el conjunto local reducía a solo cuatro. Supieron gestionar bien los carballeses y llevarse el encuentro.

El primer cuarto fue igualado, con 20-24 para el Xiria, que en el segundo doblaba el marcador (12-24), para irse al descanso con 32-48. El Xiria se llevaba también el tercer período (25-28) y solo cedía el último por 30-18.

Héctor Méndez se dirige a sus jugadores en un tiempo muerto Xiria

En cuanto a las estadísticas del partido, los carballeses dominaron los tiros de campo, con 48% de acierto por un 43% del Caja Rural. No obstante, los leoneses fueron más efectivos en los triples (44% por 43% de los verdes) y en los tiros libres (con un 77% de cierto por solo un 39% del Xiria, que transformó once de 28 intentos).

El Caja Rural dio 19 asistencias por 14 del Xiria y registró 44 rebotes por 34 de los carballeses.

En cuanto a la faceta anotadora, duelo de titanes entre el jugador del Xiria Carlos Varela (30 puntos) y el local Miguel Domínguez (32). Varela ha sido la gran figura del conjunto carballés, con 434 puntos a lo largo de la temporada.

Con esta victoria, el Xiria finaliza segundo con 46 puntos, los mismos que el Universidad de Oviedo, que es tercero. Con dos puntos más, el campeón del grupo es el Oposita Marín Ence Peixegalego. Todo ello en una liga regular muy igualada y disputada, en la que el Xiria ha brillado con luz propia y que llega a la fase de ascenso a Segunda LEB en plena forma.