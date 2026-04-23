Último partido en casa para el Bergan con la mira puesta en la próxima Copa del Rey

Diego González y Koke SáIz celebrando el gol ante el Lealtad en una pasada jornada | Raúl López

Tras asegurar la permanencia con el triunfo del pasado fin de semana en el campo de Oviedo Vetusta, el Bergantiños afronta otras metas en las dos jornadas que quedan de competición: conseguir meterse en la Copa de Rey 2026-2027 y también en el playoff de ascenso. Todo ello como broche final a una temporada en la que los de Simón Lamas han sabido competir, brillar y superar los obstáculos en el camino.

Este domingo (As Eiroas, 12.00 horas) el Bergan recibe a la UD Ourense en el último partido en casa. El club carballlés quiere convertir el derbi en una gran fiesta, por lo que ha anunciado la entrada gratuita para los menores de 16 años y entradas a 15 euros para los mayores de esa edad (con venta en taquilla 90 minutos antes del inicio del duelo).

El Bergan es noveno con 45 puntos, a cuatro de distancia del Numancia de Soria, quinto clasificado, último puesto que da acceso a jugar el playoff de ascenso, objetivo complicado, pero no imposible. No obstante, el gran objetivo del Bergan es clasificarse para la próxima Copa del Rey, para lo cual deberá meterse en la séptima plaza, que ahora mismo tiene a tres puntos de distancia. Por ello, no puede fallar ante un Ourense que es tercero y que irá a por todas en As Eiroas, pues lucha por mantenerse en puestos de promoción.

El Bergan llega al derbi ante el Ourense con la moral por las nubes, tras lograr la permanencia en Segunda RFEF con una victoria el pasado fin de semana por 1-2 en el campo del segundo clasificado, un Oviedo Vetusta que fue el único equipo capaz de mantenerle el pulso al Fabril, campeón de liga, en palabras de Simón Lamas, entrenador del Bergan.

Lamas valoró un triunfo logrado con “la fuerza del grupo, el espíritu”, a pesar de contar con tres bajas importantes. “Hemos planteado un partido más defensivo de lo que nos hubiese gustado, pero que era clave en el camino para ganar aquí”, lo que se ha logrado “de la mejor forma”, siendo clave comenzar poniéndose por delante en el marcador. “Me siento muy orgulloso del equipo” que afronta ahora el próximo partido con “total confianza y seguridad”, apuntó Simón Lamas.