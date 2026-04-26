Manita del Sofán en el derbi ante el Dumbría

Encuentro entre Sofán y Dumbría Raúl López

La jornada dominical del grupo 1 de Preferente tuvo como gran protagonista el derbi entre el Sofán y el Dumbría, en el que los carballeses impusieron su autoridad por 5-0. No lo tiene fácil el equipo de O Carral como único aspirante ya a sacar a San Tirso u Órdenes de los puestos de playoff.

Los de Pablo Torreira estiraron sus opciones con una goleada ante el Dumbría. Un tanto fue en propia y los otros llegaron con los dobletes de Julián Cortés y Joel Negreira.

Con tres jornadas por delante para finalizar la liga, el Sofán es sexto con 50 puntos, a cinco del Ordenes que marca el último puesto de playoff. El que se complica la vida es el Dumbría, que ocupa la decimocuarta plaza con 34 puntos, a solo dos del descenso directo y situado en zona de posibles arrastres.