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Deportes

Manita del Sofán en el derbi ante el Dumbría

Un tanto fue en propia y los otros llegaron con los dobletes de Julián Cortés y Joel Negreira

Redacción
26/04/2026 23:56
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Encuentro entre Sofán y Dumbría
Raúl López
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La jornada dominical del grupo 1 de Preferente tuvo como gran protagonista el derbi entre el Sofán y el Dumbría, en el que los carballeses impusieron su autoridad por 5-0. No lo tiene fácil el equipo de O Carral como único aspirante ya a sacar a San Tirso u Órdenes de los puestos de playoff. 

Los de Pablo Torreira estiraron sus opciones con una goleada ante el Dumbría. Un tanto fue en propia y los otros llegaron con los dobletes de Julián Cortés y Joel Negreira. 

Con tres jornadas por delante para finalizar la liga, el Sofán es sexto con 50 puntos, a cinco del Ordenes que marca el último puesto de playoff. El que se complica la vida es el Dumbría, que ocupa la decimocuarta plaza con 34 puntos, a solo dos del descenso directo y situado en zona de posibles arrastres.

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