El Xiria inicia el asalto a la fase de ascenso el 9 de mayo en casa

Héctor Méndez, técnico del Xiria, dirigiéndose a sus jugadores en un tiempo muerto Raúl López

Tras finalizar la liga regular en la segunda posición, el Calvo Basket Xiria inicia la lucha por meterse en la fase de ascenso. Los de Héctor Méndez deberán superar dos eliminatorias previas para poder entrar en el playoff, del que saldrá el nuevo equipo de 2ªFEB.

La primera eliminatoria de esta fase previa –que los carballeses disputan por segunda vez en su historia, tras la de la temporada 2010-2011– será el próximo sábado 9 de mayo, ante el Ulacia ZKE (Zaruzt), cuarto clasificado del grupo AA. Eliminatoria a partido único, en la que el Xiria tiene a su favor el jugar en casa (Vila de Noia, 19.30 horas).

Se espera vivir una jornada emocionante en el pabellón carballés, pues el vencedor de este duelo disputará la segunda eliminatoria de esta fase previa. El ganador se meterá en el playoff, que será del 28 al 31 de mayo en dos sedes diferentes con ocho equipos en cada una. En la conferencia A, la primera plaza de ascenso se dirimirá entre los líderes de los dos grupos. Para las otras plazas disponibles hay seis equipos más en liza.

Cabe destacar que el equipo carballés es uno de los más jóvenes de la categoría y busca un broche de oro a una gran temporada que comenzó ganando la Copa Galicia 3ªFEB.