Simón Lamas: “O equipo tivo carácter ata o final”
El técnico rojillo lamenta la derrota y apunta a que hay que ser más competitivos
El entrenador del Bergantiños, Simón Lamas, lamentó la derrota de su equipo el pasado domingo en As Eiroas ante la UD Ourense por 1-3, un resultado que “nos priva quizá de ir á última xornada con ilusión en ganas, e xogándonoso moitas cousas”.
El Bergan ya está salvado matemáticamente, pero el equipo quiere acabar la liga con un triunfo. Lamas indicó en rueda de prensa que “temos que ser máis competitivos”, si bien afirmó que no se le puede reprochar nada al equipo, “que tivo carácter ata o final”.
Lamas destacó que ante la UD Ourense hubo dos partes diferenciadas, una primera “moi boa pola nosa parte”, en la que lograron evitar que el rival encontrase soluciones por dentro y con solvencia defensiva en los envíos largos. En esas circunstancias llegó el gol de Tass para el Bergan.
Sin embargo, la UD Ourense empataba “nun erro grave noso de concentración” tras un córner, en una jugada que los rojillos habían preparado, pero no salieron las cosas. El gol supuso para el Bergan un bajón anímico, en palabras de Lamas.
Así las cosas, el técnico señaló que el equipo entró mal en la segunda parte ante un rival con mucha pegada. “A sensación na primeira parte é que o partido estaba controlado, que estaba para nós”, apuntó Lamas, quien considera que “tiramos pola borda o xogo do córner”.
“Na segunda parte tivemos moitísimas dificultades, nos pasou de todo; o equipo tivo carácter ata o final e xeramos tres ou catro chegadas con dez pola lesión de Nacho”, afirmó. “Creo que ao equipo non se lle pode reprochar nada en canto a eso”, pero “evidentemente temos que ser moito máis competitivos”.
Lamas cree que se vieron penalizados para el buen partido que estaban haciendo y esta derrota “nos priva de ir á última xornada con ilusión, ganas e xogándonos moitas cousas”. “Unha auténtica lástima porque a primeira parte ía por bo camiño e creo que sería unha boa victoria para acabar o ano aquí, na casa, pero ao final o sabor é totalmente agridoce”, afirmó.