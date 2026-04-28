Carballo acoge una fase sector del Campeonato de España de hockey sobre patines de categoría alevín

Representantes de Escola Lubiáns, de la Federación Gallega de Patinaje y del Concello de Carballo durante el acto de presentación del evento deportivo Cedida

Después de la Final a 4 de Liga Oro alevín de hace casi quince días, Carballo volverá a convertirse este fin de semana en uno de los referentes nacionales del hockey sobre patines de dicha categoría con la disputa de la fase sector norte (astur-galaica) del Campeonato de España.

El evento reunirá a los cuatro mejores equipos de Galicia– HC Liceo A, Dominicos A, Energimac Escola Lubiáns y Compañía de María Azul– y a los cuatro mejores de Asturias– Oviedo Roller, Centro Asturiano, CP Mieres y AD Patinalón.

El formato del torneo contempla la división de los equipos participantes en dos grupos de cuatro.

La fase de grupos se disputará entre el viernes (de 16.30 a 21 horas) y el sábado (9.30 a 14.00).

Ese mismo día por la tarde se jugarán las semifinales (primeros contra segundos). Los ganadores jugarán la gran final el domingo (11.45), después del partido por el tercer y cuarto puestos (10.30).

Los finalistas obtendrán el pase directo para la fase final del Campeonato de España.

Los detalles de la fase sector del próximo fin de semana se dieron a conocer ayer en un acto celebrado en la sede consistorial carballesa, en el que los representantes de la Federación Gallega de Patinaje y del Escola Lubiáns estuvieron acompañados por el alcalde, Daniel Pérez, y el concejal de Deportes, Daniel Barreiro.

El presidente de Lubiáns, David García, destacó el orgullo que supone para el club organizar un evento de este tipo.

Jorge Varela Jaspe, directivo de la Federación, resaltó el nivel del hockey gallego y la importancia de este tipo de sectores para el desarrollo de los jóvenes deportistas.

La presidenta, María Jesús Vázquez, por su parte, quiso agradecer la colaboración tanto de Escola Lubiáns como del Concello de Carballo, a la vez que destacó el crecimiento experimentado por la Federación.

Daniel Barreiro puso en valor el gran trabajo de Lubiáns, mientras que el regidor, Daniel Pérez, quiso desear suerte a todos los participantes y, de forma especial, al equipo anfitrión, a la vez que reiteró que Carballo sigue consolidándose como un referente en la organización de eventos deportivos de base.