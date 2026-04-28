El Piragüismo Dumbría, subcampeón gallego de nuevas promesas de slalom

La representación de Piragüismo Dumbría que acudió a la competición celebrada en aguas lusas Cedida

El CDM Piragüismo Dumbría quedó segundo en el Campenato Gallego de Nuevas Promesas de Slalom. disputado el pasado domingo en el río Coura, en la localidad portuguesa de Covas, y que destacó por su alto nivel competitivo.

Los dumbrieses se proclamaron subcampeones por equipos, sólo por detrás del CD Miño-Os Teixugos, y por delante del CP Penedo-Teimporta de Tui, confirmando así el buen momento de la cantera del club.

En el apartado de resultados individuales, en K1 infantil femenino el club dumbriés subió al podio gracias al segundo puesto de Clara Mancebo Landeira, mientras que Carmen Llaría Traba logró la medalla de plata.

En el K1 infantil masculino, José María Ferrer Cardona se clasificó para la final, en la que acabó en cuarta posición tras una bajada muy exigente.

En el K1 cadete masculino, Iván Llaría Traba obtuvo la quinta posición, mientras que Óscar Insua Avanesjan se hizo con la sexta plaza.

Otros deportistas con buenas actuaciones pese a no meterse en las finales fueron Carmen Llaría y Clara Mancebo en C1 infantil femenino; Clara López en K1 infantil femenino; Yerai Gene en K1 infantil masculino; y José María Cardona en C1 infantil masculino