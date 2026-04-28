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Deportes

Un pinchazo obliga a Andrés Prieto a abandonar en su debut en el Series Mundiales de Triatlón

El deportista de la AD Fogar marchaba en ese momento entre los veinte primeros de la prueba

Manuel Froxán Rial
28/04/2026 21:45
El triatleta Andrés Prieto
El triatleta Andrés Prieto
Cedida
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El atleta de la AD Fogar de Carballo y Arteixo, Andrés Prieto, se estrenó el pasado fin de semana en las Series Mundiales de Triatlón en la localidad uzbeka de Samarkand. 

Su debut en las WTCS estuvo marcado por un desafortunado pinchazo en la prueba ciclista, que le obligó a abandonar la carrera cuando estaba entre los veinte primeros de la prueba.

 Otra de las citas internacionales de la AD Fogar fue la Copa de Europa de Triatlón Júnior de Torremolinos, en la que tomaron parte Hugo Souto (2007) y Iago Prada (2007).

 El primero acabó 29º, firmando el 7º mejor parcial en el segmento ciclista, mientras que Iago Prada fue 63º. 

El club carballés también estuvo representado en el Gallego de Duatlón Sprint y en la prueba del Circuito Gallego Supersprint cadete, juvenil y júnior. 

En la modalidad de sprint, Lucas Prada fue 13º absoluto y 1º en juveniles. 

En supersprint el club quedó 5º por equipos gracias a las actuaciones de Daniel Blanco, Carmen Díaz, Irene Santomé y Nicolás Mato.

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