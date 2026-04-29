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Deportes

Club do Mar y Paiosaco se juegan el pase a la gran final de la Copa de A Coruña

Los técnicos de ambos conjuntos vaticinan un derbi muy igualado

Santi Mendoza
Santi Mendoza
29/04/2026 22:47
Thiago Mendes es el principal referente ofensivo del Club do Mar
Thiago Mendes es el principal referente ofensivo del Club do Mar
Raúl López
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La final de la Copa de A Coruña quedará definida este jueves tras la disputa del Club do Mar-Paiosaco (Municipal de A Laracha, 20.30 horas), un derbi que, como en la otra eliminatoria, enfrenta a un Primera Futgal con otro de Preferente. 

Los locales ocupan la segunda posición en el grupo 2 de Primera Futgal y batallan con el Arzúa —líder con los mismos puntos— por el ascenso directo. 

En caso de no lograrlo, les quedará la bala del playoff. 

Por su parte, el Paiosaco no tiene ya nada en juego en Preferente. 

Tras un flojo inicio que provocó un cambio en el banquillo, iniciaron una escalada que les llevó incluso a pensar en el Top 5. 

Finalmente, el equipo no pudo sostener la racha y terminará en la zona media, por lo que conquistar la Copa Coruña es el gran objetivo. 

Para alcanzar esta ronda, el Club do Mar se impuso a Unión Sportiva, Liceo de Monelos, Sporting Cambre y Portazgo. 

Los visitantes se presentan tras vencer a Bergantiños B, Pastoriza, Once Caballeros y Orillamar. 

En lo que se refiere a las bajas, el conjunto local llega algo más mermado. 

No estarán los zagueros Rubén Pallín y Adrián Carballeira, ni el centrocampista Willy. Todos ellos están fuera por problemas de rodilla. 

Por el equipo de Preferente son baja el medio Martín López y el delantero Raña.

El entrenador del Club do Mar es Dani Sánchez desde la temporada 2018-19. 

Con él a los mandos, el equipo disputó en 2022 la segunda final de Copa Coruña de su historia (también fue subcampeón en 2016) y ahora busca dar un nuevo éxito a la entidad. 

“Esperamos un partido muy táctico. No queremos renunciar a nuestro estilo y estamos preparados para cualquier situación de juego, pero sabemos que el Paiosaco es un equipo muy ordenado y estrecho. Nos van a obligar a un nivel de concentración muy alto y tendremos que mostrar dinamismo y solidaridad. Esta semana es complicada, con una acumulación de minutos en Liga y Copa, por lo que todo el mundo debe estar preparado. No queremos llegar muy mermados al partido de la próxima jornada en Praíña”, apunta el preparador. 

En una línea similar se expresa Iván Sánchez, técnico de un Paiosaco que ha ganado cuatro veces el torneo (1973, 1984, 2017 y 2018). 

El ex del Silva no se fía de la diferencia de categoría: “Va a ser un partido muy igualado y los pequeños detalles decantarán la balanza. Ellos están luchando por ascender a nuestra Liga y, al ser un derbi, no creo que haya un favorito”.

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