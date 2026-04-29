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Deportes

El Soneira femenino ya luce en sus vitrinas la copa de campeonas de liga

La RFGF le hizo entrega del trofeo en los prolegómenos del partido liguero ante el Dubra

Manuel Froxán Rial
29/04/2026 22:52
Las vimiancesas recibieron la copa de campeonas de manos del representante federativo Manolo Corredoira
Las vimiancesas recibieron la copa de campeonas de manos del representante federativo Manolo Corredoira
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El Municipal Irmandiño de Vimianzo vivió el pasado domingo una jornada muy especial con motivo de la entrega de la copa que acredita al Soneira femenino como campeón de liga de 3ª División. 

Fue en los prolegómenos del partido ante el Dubra, correspondiente a la antepenúltima jornada liguera. 

El representante de la RFGF en la zona, Manolo Corredoira, fue el encargado de hacer entrega del trofeo, acto en el que también estuvo presente la alcaldesa, Mónica Rodríguez.

En la salida al campo las jugadoras del Dubra le hicieron el pasillo a las campeonas, que ya no se jugaban nada ni en este compromiso ni en los dos que restan para el término de la competición liguera.

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