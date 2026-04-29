La Copa da Costa de Veteranos llega el domingo a la ronda de cuartos

El San Román viene de eliminar a sus vecinos del San Ramón, flamantes campeones de División de Honor EC

El próximo domingo se disputan los cuartos de final de la Copa da Costa de Veteranos, ronda que depara algún que otro enfrentamiento interesante.

Es el caso del duelo Cabana-Atlético Carballo, dos equipos que en la competición liguera quedaron en los puestos altos de sus categorías.

Sobre el papel los carballeses parten como favoritos, aunque los cabaneses tratarán de hacer valer el factor campo.

Más igualado, a priori, se presenta el Corme-Dumbría, mientras que el A Piña, campeón liguero de Primera División buscará dejar en la cuneta al CD Razo, equipo que en la fase anterior eliminó al Nantón por penaltis.

Por último, el San Román no debería tener mayores problemas ante el Ponteceso.

Los marcadores en octavos fueron los siguientes: Corme-Buño, 6-2; Oza-Atl. Carballo, 1-6; Soandres-Cabana, 0-2; Nantón-Razo (pasó por penaltis) 2-2; Malpica-A Piña, 0-3; Castriz-Ponteceso, 2-3; Mazaricos-Dumbría, 1-5; y San Román.San Ramón, 2-1.