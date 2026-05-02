El Bergan busca en Cantabria despedir la liga con un triunfo

Acto en el que se firmó el convenio de colaboración entre ambas entidades Cedida

El Bergantiños despide la temporada 2025-2026 en tierras cántabras. Los carballeses afrontan este domingo el último compromiso liguero de Segunda Federación en el campo del Sámano, partido con comienzo previsto para las 12 horas (horario unificado).

Los carballeses llegan a la cita con el único objetivo de sumar una nueva victoria, para desnivelar una balanza que ahora mismo está igualada con 12 triunfos y otras tantas derrotas.

La ilusión del equipo era imponerse en el derbi de hace siete días ante el Ourense que supuso la despedida ante sus aficionados, pero las cosas no salieron como esperaban y se esfumaron las posibilidades que tenían de meterse en las plazas que dan derecho a disputar la Copa del Rey e, incluso, en la promoción de ascenso.

Pese a esa derrota, los de Simón Lamas tienen asegurada su continuidad en la categoría por tercer año consecutivo, aunque quieren despedir el curso sumando 3 nuevos puntos.

En frente van a tener a un rival que tampoco se juega nada en el envite. Los cántabros del Sámano están descendidos desde hace tres meses, luego de completar una temporada para olvidar, en la que solo han sumado 3 triunfos y 6 empates.

Sus últimos seis enfrentamientos ligueros se han saldado con otras tantas derrotas.

Con todo, en el partido de la primera vuelta cayeron en Carballo por la mínima (1-0), gol marcado por Marru.

Apuesta por el fútbol inclusivo

Por otra parte, las Escuelas Luis Calvo Sanz son noticia por el convenio que acaban de firmar con la asociación Un Paso Máis, al objeto de promover la inclusión de niños y niñas con trastorno de espectro autista (TEA) en el ámbito deportivo.

Gracias al convenio, esos menores podrán integrarse en equipos de las escuelas, participando en entrenamientos y actividades en un entorno adoptado a sus necesidades.

Ambas entidades tratarán de generar un espacio deportivo accesible, seguro y enriquecedor en el que niños y niñas pueden disfrutar del fútbol en igualdad de condiciones, favoreciendo así la inclusión real en el deporte de base.