El Club do Mar tiene una difícil salida a Teo para medirse al Praíña

Plantel del Club do Mar posando antes de la semifinal copera que le enfrentó al Paiosaco Raúl López

Los dos primeros clasificados de 1ª Futgal afrontan en la antepenúltima jornada liguero duelos, a priori, con distintos niveles de dificultad.

Mientras el Arzúa visita al colista Esteirana (17.00), el Club do Mar hace lo propio con el Praíña (12.00), con el hándicap añadido de que los de Caión arrastran un gran desgaste físico tras el grandísimo derbi copero con el Paiosaco.

Por lo que respecta a la parte baja de la tabla, el Castriz buscará en el feudo del Queixas (17.00) un triunfo que le acercaría a la permanencia matemática.

El Camariñas, por su parte, recibe al Cire de Melide (17.00) y el Fisterra al potente Cacheiras (17.00).

La jornada se completa con el Muxía-Bertamiráns (16.00).