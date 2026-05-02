Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Club do Mar tiene una difícil salida a Teo para medirse al Praíña

Los de Caión, que por la semana jugaron la semifinal copera, necesitan ganar para mantener su particular codo con codo con el Arzúa

Redacción
02/05/2026 23:35
Plantel del Club do Mar posando antes de la semifinal copera que le enfrentó al Paiosaco
Plantel del Club do Mar posando antes de la semifinal copera que le enfrentó al Paiosaco
Raúl López
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Los dos primeros clasificados de 1ª Futgal afrontan en la antepenúltima jornada liguero duelos, a priori, con distintos niveles de dificultad.

 Mientras el Arzúa visita al colista Esteirana (17.00), el Club do Mar hace lo propio con el Praíña (12.00), con el hándicap añadido de que los de Caión arrastran un gran desgaste físico tras el grandísimo derbi copero con el Paiosaco. 

Por lo que respecta a la parte baja de la tabla, el Castriz buscará en el feudo del Queixas (17.00) un triunfo que le acercaría a la permanencia matemática.

 El Camariñas, por su parte, recibe al Cire de Melide (17.00) y el Fisterra al potente Cacheiras (17.00). 

La jornada se completa con el Muxía-Bertamiráns (16.00).

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

La carrera volverá a discurrir por parajes privilegiados

La Carreira Popular Faro Roncudo se disputará el día 13 de junio
Redacción
Plantel del Calvo Xiria femenino

El Xiria femenino cae en la semifinal ante Lavadores por 31-25
Redacción
A pesar de la derrota, el público no cesó de animar al equipo local en la semifinal ante Dominicos

El Energimac Lubiáns queda a un paso del Campeonato de España
Redacción
Imagen del San Lorenzo-Xallas, los dos equipos que aspiran al título de campeón de liga

El Xallas recibe al Outes y el San Lorenzo al Malpica
Redacción