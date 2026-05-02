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Deportes

El Energimac Lubiáns queda a un paso del Campeonato de España

El Dominicos A impide que los carballeses disputen la final de una fase sector que vive este domingo su último acto en un pabellón Carballo Calero muy concurrido

Redacción
02/05/2026 23:42
A pesar de la derrota, el público no cesó de animar al equipo local en la semifinal ante Dominicos
A pesar de la derrota, el público no cesó de animar al equipo local en la semifinal ante Dominicos
Raúl López Molina
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Al igual que había ocurrido hace unas semanas en la Final Four del Campeonato gallego de hockey patines alevín disputada en el mismo escenario, el Dominicos A impidió este sábado que el Energimac Lubiáns se metiese en la finalísima de la Fase Sector Norte Astur-Galaica del Campeonato de España. 

El equipo carballés estuvo a buen nivel, con dos victorias y un empate en la primera fase de una competición que reunió a los cuatro mejores equipos de Galicia y a las cuatro mejores de Asturias. 

Los anfitriones empezaron ganando al Centro Asturiano por 6-1, con goles de Nuno, Valeria,Jairo, Marco y Telmo (2). 

Después se midieron al campeón gallego, un Liceo A que les derrotó por 3-0. Su siguiente rival fue el Patinalón asturiano, del que dieron buena cuenta al imponerse por 5-1, con goles de Telmo (2), Nuno (2) y Valeria. 

Estos resultados le valieron para acceder a las semifinales como segundos de grupo. 

Allí les esperaba un Dominicos A que no les dio opción y les derrotó por 5-0 (2-0 al descanso). 

En la otra semifinal el Liceo A se impuso por 9-2 al Compañía de María Azul. 

De esta forma, Dominicos A y Liceo A lucharon este domingo (11.45 horas) por el título honorífico de campeón de la fase toda vez que, como finalistas, ambos están ya clasificados para el Campeonato de España.

Antes de la final (10.30), Energimac Escola Lubiáns y Compañía de María Azul disputarán el partido por el tercer y cuarto puesto.

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