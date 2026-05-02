El Sofán quiere vencer en Burela para agotar sus opciones de playoff

Una acción del choque copero Club do Mar-Paiosaco Raúl López

Sofán y Dumbría se juegan mucho en las tres jornadas que restan para el término de la competición en Preferente.

Todo lo contrario le ocurre a un Paiosaco que está centrado en llegar en la mejor forma posible a la final de la Copa de A Coruña, en la que tendrá como rival a otro equipo de su misma categoría, el San Tirso.

El cuadro sofanista juega este domingo (17 horas) en el campo de un Burela igual de necesitado aunque por otros motivos.

Los lucenses ocupan posiciones de descenso directo, pero tienen a tiro al Dumbría y a 4 puntos a rivales como Victoria y el Sigüeiro.

Por lo que respecta al cuadro carballés, tiene también a 5 puntos la promoción de ascenso, una distancia que parece insalvable con tan solo 15 puntos por disputar, pero los de Pablo Torreira intentarán apurar hasta el final su opciones.

En lo tocante al Dumbría, recibe al Órdenes (18.00), equipo que trata de asegurar las posiciones de playoff que ocupa ahora mismo.

Para los dumbrieses todo lo que sea puntuar es bueno, sobre todo teniendo en cuenta de que viene de afrontar un tramo de calendario infernal (no gana desde el 22 de marzo) y que en las dos últimas jornadas se medirá a rivales directos.