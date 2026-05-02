El Xallas recibe al Outes y el San Lorenzo al Malpica

Imagen del San Lorenzo-Xallas, los dos equipos que aspiran al título de campeón de liga Raúl López

En la Liga da Costa y a falta de las tres últimas jornadas, el título parece cosa de dos, Xallas o San Lorenzo, con opciones remotas para Porteño y Baio.

Por abajo, la lucha para escapar de las dos plazas de descenso directo, que ocupan Zas y Mazaricos, sigue abierta, si bien los descensos serán más por los arrastres de 1ª Futgal.

La antepenúltima jornada de este domingo depara los siguientes enfrentamientos: Muros-Corme; Sofán B-Sp. Zas, Soneira-Corcubión, Xallas-Outes; Mazaricos-Cabana; Baio-Porteño; y Ponteceso-Monte Louro.