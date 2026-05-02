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Deportes

El Xallas recibe al Outes y el San Lorenzo al Malpica

Los dos tienen prohibido fallar en su pugna por proclamarse campeones de la Liga da Costa

Redacción
02/05/2026 23:39
Imagen del San Lorenzo-Xallas, los dos equipos que aspiran al título de campeón de liga
Imagen del San Lorenzo-Xallas, los dos equipos que aspiran al título de campeón de liga
Raúl López
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En la Liga da Costa y a falta de las tres últimas jornadas, el título parece cosa de dos, Xallas o San Lorenzo, con opciones remotas para Porteño y Baio. 

Por abajo, la lucha para escapar de las dos plazas de descenso directo, que ocupan Zas y Mazaricos, sigue abierta, si bien los descensos serán más por los arrastres de 1ª Futgal. 

La antepenúltima jornada de este domingo depara los siguientes enfrentamientos: Muros-Corme; Sofán B-Sp. Zas, Soneira-Corcubión, Xallas-Outes; Mazaricos-Cabana; Baio-Porteño; y Ponteceso-Monte Louro.

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