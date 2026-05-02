El Xiria femenino cae en la semifinal ante Lavadores por 31-25

Plantel del Calvo Xiria femenino Cedida

Finalmente no pudo ser y el Calvo Xiria femenino no podrá luchar en la finalísima de este domingo por meterse en la fase de ascenso a Primera Nacional.

Las carballesas y las viguesas del Lavadores protagonizaron el sábado una de las semifinales de la Final Four que se disputa este fin de semana en el Pabellón Manuel González de Redondela.

El triunfo cayó del lado de Lavadores por 31-25.

En realidad, la semifinal quedó vista para sentencia en la primera mitad toda vez que las verdinegras ya caían al descanso por once goles de diferencia (19-8).

En la segunda mitad las jugadoras de Brais Puñal mejoraron pero a las viguesas les bastó con administrar su ventaja ante un Xiria que logró maquillar el resultado en los últimos minutos.

La derrota no desluce para nada la buena temporada del joven conjunto carballés.