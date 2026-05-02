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Deportes

La Carreira Popular Faro Roncudo se disputará el día 13 de junio

La posibilidad de inscripción permanecerá abierta hasta las 23.59 horas del 10 del mismo mes

Redacción
02/05/2026 23:49
La carrera volverá a discurrir por parajes privilegiados
La carrera volverá a discurrir por parajes privilegiados
Raúl López Molina
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Ya hay fecha para la edición de este año de la Carreira Popular Faro Roncudo. 

Será el sábado día 13 de junio en horario de tarde, según se avanzó en el acto de presentación celebrado en el Concello de Ponteceso al que asistieron el alcalde, José Manuel Mato, y la edil de Deportes, Raquel Fondo. 

La prueba forma parte del XII Circuíto de Carreiras da Deputación da Coruña y volverá a reunir a cientos de deportistas de muy distintas edades. 

Las inscripciones pueden formalizarse en la página web www.carreirasgalegas.com hasta las 23.59 horas del día 10 de junio. 

Habrá un total de siete categorías, en función de la edad de los participantes. 

Los primeros en salir serán los atletas sub 18 y sub 16, que deberán completar una distancia de 2.000 metros. 

Para la categoría sub 14 y sub 12 la distancia será de 1.000 metros; para la sub 10, 500 metros; para la sub 8, 200 metros; y para la categoría absoluta, 6.200 metros.

 El trazado destaca por la belleza del paisaje y la próximidad al emblemático faro Roncudo.

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