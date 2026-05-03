El Bergantiños dice adiós a la temporada goleando al colista

El central Sito durante el partido de la primera vuelta Raúl López Molina

En un duelo intrascendente, el Bergan cerró una temporada irregular con una goleada a domicilio ante el colista de la categoría, en lo que supuso su tercera victoria seguida fuera de casa.

Tras unos primeros 45 minutos bastante sosos, el cuadro carballés abrió el tarro de las esencias goleadoras después del intermedio y se aprovechó de un moribundo Sámano para darse un festín.

Javirro, que consiguió un doblete, Tass, Iago Novo y Koke lograron el repóquer goleador de la formación de Simón Lamas, que hizo debutar al juvenil Cobelo en la segunda parte.

El técnico del Bergan no realizó excesivos cambios en su once inicial, más allá de los obligados por las circunstancias.

Las principales novedades fueron la alineación de Román como portero, la reubicación de Peña en la posición de central y la entrada del nigeriano Uwumiru para actuar como referencia en el ataque.

Como podía esperarse, el encuentro tuvo la tensión competitiva justa. Ambas escuadras no quisieron renunciar a finalizar la temporada con una victoria, pero, en todo momento, quedó muy claro que su principal objetivo era terminar sin contratiempos.

El primer tiempo dio muy poco de sí. El Bergantiños tuvo más el balón y controló el partido sin excesivos problemas.

A pesar de ello, el juego se desarrolló en gran medida en la parcela central y hubo muy pocas ocasiones de gol.

Las dos opciones más destacadas correspondieron al cuadro carballés. Uwumiru, muy activo durante todo el duelo, dio el primer aviso con un remate de cabeza que se marchó muy cerca del palo.

La oportunidad más clara para haber abierto el marcador en el primer período se produjo en el minuto 35.

Un balón suelto en el área tras un despeje de Vargas lo cazó Javirro y su disparo lo desvió el guardameta local con una intervención providencial.

El conjunto castreño apenas dio trabajo a Román. Sus únicos acercamientos fueron a base de jugadas a balón parado y carecieron de peligro.

Festival goleador

El festival goleador llegó en la segunda parte. El Bergan salió desde el principio marcando territorio y el Sámano se diluyó completamente tras recibir el primer gol.

Uwumiru estuvo a punto de inaugurar el marcador en los primeros instantes de la reanudación, tras una acción individual que finalizó con un remate repelido por el poste.

Hubo que esperar hasta el minuto 58 para ver el primer gol del duelo, que llegó en una rápida contra del equipo carballés. Álex Pérez y Uwumiru condujeron con precisión y Romano puso la guinda a la jugada con un disparo cruzado que se alojó en el fondo de la portería local.

Después, los tantos fueron cayendo uno tras otro ante un desmoralizado Sámano.

El segundo llegó seis minutos después tras un tremendo error del guardameta local.

En el momento de efectuar un saque, Vargas se equivocó y entregó el balón a Álex Lorenzo, que cedió a Javirro para que batiera con comodidad al portero del equipo cántabro.

Tras marcar su doblete, el delantero fue reemplazado por Simón Lamas, que dio entrada a Ander Barck en su puesto en la banda derecha.

La ventaja continuó ampliándose tan solo tres minutos más tarde. Un centro desde la parte derecha lo despejó la defensa del Sámano, pero el balón fue a parar a los pies de Tass, quien, desde fuera del área, soltó un potente disparo que resultó imposible de atajar para el meta local.

El Bergan completó la goleada en el tramo final. Iago Novo no quiso cerrar la temporada sin dejar, una vez más, su impronta y tiró de su calidad para realizar una gran jugada conduciendo el balón y, seguidamente, enviar su disparo al fondo de la red.

Koke, que acababa de entrar al terreno de juego en sustitución de Uwumiru, redondeó el resultado tras recibir una asistencia de Barck.

Fue el colofón a una temporada de altibajos, en la que, en poco tiempo, el elenco de Simón Lamas, instalado durante muchas semanas en el playoff, pasó de mirar hacia arriba a estar pendiente del descenso. Y viceversa.

Al final, libre de carambolas para el descenso en la última jornada, concluyó el curso en la décima posición, pensando en alcanzar cotas mayores en un futuro próximo.

Ficha técnica

Sámano: Vargas; Diego Marta, Quintana (Jonlo, min. 77), Xabi, Deiby, Quintela; Izan (Berzosa, min. 58), Unai Veiga (Gilete, min. 58); Lambea (Rasines, min. 77); Óliver (Aitor Abad, min. 77) y Javi González.

Bergantiños: Román; Asier, Peñalver, Fito, Sola; Tass, Álex Lorenzo; Javirro (Barck, min. 65), Iago Novo (Cobelo, min. 84), Álex Pérez (Darío, min. 73); y Uwumiru (Koke, min. 84).

Goles: 0-1 Romano (min. 59); 0-2 Romano (min. 64); 0-3 Tass (min. 68); 0-4 Iago Novo (min. 78); 0-5 Koke (min. 86).

Árbitra: Cebollada López (Comité aragonés). Mostró tarjeta amarilla al jugador local Unai Veiga.