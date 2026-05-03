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Deportes

El Club do Mar gana y mantiene vivo el sueño del ascenso

Todos los representantes costeros que están en la parte baja perdieron aunque el Castriz sigue dependiendo de si mismo para salvarse

Redacción
03/05/2026 22:37
El encuentro estuvo muy competido hasta el último instante
El Queixas-Castriz disputado en As Revoltas estuvo tremendamente competido
Raúl López
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El Club do Mar fue el único representante costero que logró sacar adelante su compromiso de la antepenúltima jornada liguera de Primera Futgal. 

Los de Caión tenían una difícil salida al campo del Praíña pero no fallaron al acabar imponiéndose por un claro 0-3. 

A pocos minutos del descanso Ismael adelantó a los visitantes, que ampliarían su ventaja al cuarto de hora de la reanudación por medio de su goleador Tiago Mendes. A diez del final Mario Vila sentenció. 

Como el Arzúa también ganó en Esteiro (1-5), los dos equipos se mantienen empatados a 63 puntos en lo más alto de la tabla a falta de dos jornadas. 

Junto a la Esteirana, ya sentenciada, otros dos equipos que cada vez se alejan más del objetivo de la permanencia son el Camariñas y el Fisterra. 

Los de la villa de los encajes cayeron en casa ante el Boimorto por un abultado 1-6, luego de encajar los tres primeros goles de forma casi consecutiva. 

Más complicado aún lo tiene el Fisterra, que también fue goleado en Ara Solis por el Cacheiras (0-4), que marcó los tres primeros en media hora. 

Otro que cayó fue el Castriz, al que derrotó el Queixas por 3-2 luego de un partido muy competido. 

Carlos Rieiro adelantó a los de Santa Comba a las primeras de cambio, pero los de Cerceda empataron justo antes del descanso por medio de Brayan, que volvería a marcar poco después.

 Óscar Feal puso el momentáneo 3-1, pero los de Barca acortaron distancias por medio de Marcos Mouro y luego siguieron intentándolo hasta el final. 

Pese a la derrota, el Castriz sigue dependiendo de si mismo para salvarse.

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