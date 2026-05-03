El Dumbría se impone al Órdenes pero está obligado a seguir sumando en las dos jornadas que restan

El Dubra sorprendió a un Paiosaco que no se jugaba nada Raúl López

Cara y cruz para Dumbría y Sofán en la antepenúltima jornada de Preferente.

Mientras los dumbrieses lograron sacar adelante su dificilísimo compromiso ante el Órdenes (1-0), los carballeses vieron como se esfumaban sus ya escasas posibilidades de entrar en el playoff de ascenso al caer derrotados en el campo del Burela, precisamente uno de los rivales directos de los dumbrieses en la lucha por la permanencia.

En O Conco hubo mucha incertidumbre dada la difícil situación del conjunto local, pero al final jugadores y aficionados pudieron volver a paladear el sabor de la victoria, algo que no ocurría desde la jornada 27.

Javier Souto, en el minuto 42, fue el autor del único tanto del partido.

La alegría no pudo ser completa porque el resto de resultados no acompañaron ya que prácticamente todos los rivales directos también puntuaron.

Fue el caso del Burela, que derrotó por 2-1 al Sofán.

Cuando los carballeses acortaron distancias por medio de Dani Becerra ya no quedaba tiempo para mucho más.

También perdió el Paiosaco por 2-1 ante el Dubra, en un partido en el que los verdiblancos ya no se jugaban nada, al igual que ocurrirá en los dos que faltan para acabar la liga.