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Deportes

El San Lorenzo vence al Malpica y continúa su pulso con el Xallas

En la parte baja el Muros y el Zas lograron triunfos importantes ante Corme y Sofán B

Manuel Froxán Rial
03/05/2026 22:30
Los dos primeros goles de los carballeses llegaron justo antes del descanso
Los dos primeros goles de los carballeses llegaron justo antes del descanso
Raúl López
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A falta de dos jornadas para el término de la competición, en la parte alta de la Liga da Costa todo sigue igual tras la disputa de la jornada 28, toda vez que los dos primeros clasificados, Xallas y San Lorenzo, ganaron en casa. 

También lo hizo el Baio, que derrotó por 2-1 al Porteño, anulando así cualquier opción de que los de Ponte do Porto puedan hacerse con el título. 

El Xallas recibía en Fontenla al Outes, al que se impuso por 2-0. El primero lo marcó David a punto de cumplirse los veinte minutos de juego y el segundo fue obra del incombustible Doro nada más comenzar la segunda mitad. 

El San Lorenzo tenía un visitante complicado, ni más ni menos que el Malpica, flamante finalista de Copa, al que acabó superando por 3-1.

 Los visitantes recibieron dos jarros de agua fría en los minutos 44 y 45 al marcar en propia puerta Cristian y hacer Javi Pérez el segundo de los carballeses. 

En la segunda, recortó Tacko Ba y, cerca del final, Diego Varela llevó la tranquilidad a la grada local. 

El triunfo permite al San Lorenzo seguir a rebufo del líder Xallas. 

El tercero en discordia con 4 puntos menos que los de Carballo es el Baio, que se impuso por 2-1 al Porteño en otro de los duelos de interesantes de la jornada. 

MC y Sergio, éste en el 90, marcaron los goles baieses, y Jesús el del Porteño. En la parte baja de la tabla las cosas no están menos interesantes. 

La derrota por 1-3 ante el Cabana hunde aún más al colista Mazaricos, que ahora comparte puesto de descenso directo con un Monte Louro que cayó por 2-0 en Ponteceso (goles de Martín y Félix Neira). 

El Sporting Zas fue uno de los beneficiados por esos tropiezos. Con su triunfo ante el Sofán B por 0-1 (Touriñán), sale del descenso directo aunque los arrastres van a provocar una auténtica escabechina en el grupo. 

Otro que sueña con escapar de la quema es el Muros tras su victoria (1-0) ante el Corme.

 El Soneira, por su parte, se ha complicado la vida al caer en el Municipal Irmandiño ante el Corcubión (1-2). 

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