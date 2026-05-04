La Carreira Popular de Carballo aspira a llegar a los 2.000 inscritos

Representantes municipales y de distintas entidades deportivas durante la presentación Mar Casal

Aunque va a estar difícil llegar a los 2065 inscritos como en la edición del año pasado, sobre todo porque este año la prueba reina no coincidirá con ninguna del Campeonato Xunta de Galicia de 10 kilómetros, la organización de la XIV edición de la Carreira Popular de Carballo, más conocida como 10K de Carballo, no descartan que la inscripción pueda volver a rondar los dos milllares de atletas dada la alta consideración de la que disfruta la carrera carballesa.

La presentación oficial de la misma se llevó a cabo ayer en el transcurso de un acto celebrado en el salón de sesiones del consistorio y en el que los representantes municipales estuvieron acompañados por un buen número de representantes de entidades deportivas, sin cuya colaboración sería inviable llevar a cabo el evento.

Abrió el acto el técnico del área municipal de Deportes, Manuel Varela Bardanca, para explicar que la 10K, que se enmarca dentro del calendario de la Federación Gallega de Atletismo y del XII Circuito de Carreiras Populares da Deputación, se celebrará el domingo día 7 de julio en horario matinal.

Todas las personas interesadas en participar tienen hasta las 23.59 horas del día 3 de junio para formalizar su inscripción.

Varela Bardanca avanzó que se espera contar con en torno a 900 atletas de categorías base y se marcó como objetivo incrementar los porcentajes de la participación femenina, que a nivel global rondan 45%, si bien en las categorías de adultos baja hasta al 35%.

El técnico deportivo destacó asimismo la apuesta por el deporte inclusivo por cuanto, un año más, se volverá a contar con la presencia de deportistas con diversidad funcional.

El concejal de Deportes, Daniel Barreiro, quiso agradecer al personal de su departamento y al tejido social “o gran traballo” que hay detrás de una carrera de este tipo.

Por su parte, el alcalde, Daniel Pérez, habló de una prueba plenamente consolidada en el calendario federativo, “que representa moito para Carballo e que non sería posible sen o traballo do tecido asociativo”.

Por último, animó a todos a participar y a disfrutar a lo grande de una prueba “que se vive moitísimo na rúa”.

Al acto también asistieron deportistas locales como Nuno Moure, Xan Lamas o Natalia Rivas, además de representantes de entidades como la AD Fogar, la AD Media Ducia y la AD Un Paso Máis.