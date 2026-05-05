A Laracha acoge una fase del Campeonato gallego de Futbol 8

El torneo fue presentado ayer en A Laracha, acto que contó con la presencia del presidente de la RFGF, Pablo Prieto Cedida

El Concello da Laracha se convertirá este sábado en uno de los grandes epicentros del fútbol base gallego con la celebración de la fase intermedia de la zona norte del Campeonato Gallego de Fútbol-8 de la temporada 2025-2026 en categorías prebenjamín, benjamín y alevín. Los encuentros se disputarán en los campos Municipal de A Laracha y A Porta Santa de Paiosaco.

El torneo está organizado por la Federación Gallega de Fútbol y el Ayuntamiento, con el apoyo, tanto a nivel deportivo como logístico, de la U.D. Paiosaco y del Club del Mar de Caión.

La competición contará con la participación de 30 equipos—10 por categoría— y una previsión de alrededor de 420 jugadores.

En cada nivel habrá dos grupos de cinco equipos que competirán en una liga a una vuelta, accediendo a las semifinales los dos mejores clasificados de cada grupo.

La distribución territorial de los conjuntos refleja la diversidad del fútbol base gallego, con tres equipos de la zona de A Coruña, uno de la Costa, uno de Ferrol, tres de Santiago y dos de Lugo en cada categoría.

La presentación se llevó a cabo este martes en A Laracha, en un acto encabezado por el alcalde, José Manuel López Varela, y por el presidente de la RFGF, Pablo Prieto.

El regidor destacó la relevancia deportiva y económica del evento, que atraerá a muchos visitantes y quiso agradecer a la Federación el haber pensado en A Laracha para organizar el torneo.

El presidente de la Federación Galega de Fútbol animó a vecinos y aficionados a asistir para poder ver en acción a los mayores talentos emergentes del fútbol gallego, aventurando que “seguramente muchos de los niños que van a disputar esta fase intermedia, en el futuro serán jugadores profesionales”.

También aludió la dimensión social del evento incidiendo en que va a movilizar a cientos de personas, entre jugadores, técnicos y familias.