Definidas las semifinales de la Copa da Costa de Veteranos

El campeón de la liga de Primera División, el A Piña, fue eliminado de la Copa por el Razo Cedida

Corme-Atlético Carballo y Club Deportivo Razo-ACD San Román protagonizarán las semifinales de la Copa da Costa de Veteranos el próximo domingo a partido único.

El Corme llega a la cita tras deshacerse del Dumbría, al que derrotó por 3-1. Diego Pérez, con un doblete, y Antonio, marcaron para los de la localidad marinera, mientras que Alan Fuentes hizo el gol dumbriés.

El Atlético Carballo, por su parte, no tuvo mayores problemas para deshacerse del Cabana por 1-6, con tantos de Iván Rojo (3), José Ángel, Álex Figueiras y José Luis.

El gol cabanés fue obra de José Ángel.

El Razo dejó en la cuneta al A Piña al imponerse por 2-3. Changui, Suso y Suso do Campo marcaron para los visitantes y David para los locales.

Por último, el San Román se impuso por 4-0 al Ponteceso, goles de Ismael, Ángel (p.p.) Becerra y Mario Casal.