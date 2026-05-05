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Deportes

Definidas las semifinales de la Copa da Costa de Veteranos

El Corme se medirá al Atlético Carballo y el Razo hará lo propio con el San Román

Redacción
05/05/2026 23:14
El campeón de la liga de Primera División, el A Piña, fue eliminado de la Copa por el Razo
El campeón de la liga de Primera División, el A Piña, fue eliminado de la Copa por el Razo
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Corme-Atlético Carballo y Club Deportivo Razo-ACD San Román protagonizarán las semifinales de la Copa da Costa de Veteranos el próximo domingo a partido único. 

El Corme llega a la cita tras deshacerse del Dumbría, al que derrotó por 3-1. Diego Pérez, con un doblete, y Antonio, marcaron para los de la localidad marinera, mientras que Alan Fuentes hizo el gol dumbriés.

El Atlético Carballo, por su parte, no tuvo mayores problemas para deshacerse del Cabana por 1-6, con tantos de Iván Rojo (3), José Ángel, Álex Figueiras y José Luis. 

El gol cabanés fue obra de José Ángel. 

El Razo dejó en la cuneta al A Piña al imponerse por 2-3. Changui, Suso y Suso do Campo marcaron para los visitantes y David para los locales. 

Por último, el San Román se impuso por 4-0 al Ponteceso, goles de Ismael, Ángel (p.p.) Becerra y Mario Casal.

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