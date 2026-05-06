La SD Oza festejó por todo lo alto el título de campeón de Tercera Futgal de la Costa

Plantel de la SD Oza que el pasado domingo se proclamó campeón de liga Raúl López

La del pasado domingo fue una jornada de celebraciones en el grupo de Tercera Futgal de la Costa, toda vez que los dos primeros clasificados, Oza y Coristanco, festejaron por todo lo alto los éxitos conseguidos.

Con su triunfo por 1-4 en Cee ante el Atlético Pereiriña, la SD Oza se aseguró de forma matemática el ansiado título de campeón de liga, aunque ya lo era de forma virtual desde hace varias semanas.

En San Paio de Refoxos los carballeses rubricaron una temporada para enmarcar, en la que solo han perdido hasta el momento dos partidos, además de ser el equipo más goleador (llevan 102 tantos) y el menos goleado (18).

El momento decisivo llegó hace cosa de un mes con su triunfo por 1-3 en Coristanco, que dejó a su máximo rival a 4 puntos y muy tocado anímicamente.

Los coristanqueses tuvieron que conformarse finalmente con un subcampeonato que también aseguraron de forma matemática el pasado sábado con su triunfo por 5-0 ante el Muxía B.

La segunda plaza conllevaba igualmente premio el del ascenso directo, por lo que nada más finalizar el choque en el Manuel Vecino, jugadores y aficionados comenzaron una fiesta de celebración que se prolongó hasta altas horas y que incluyó un recorrido en camión por las principales calles del pueblo.

No se quedó atrás la familia deportiva del Oza festejando el merecido título en la jornada del domingo.

Al regreso de Cee la comitiva campeona hizo su entrada en Carballo en caravana y haciendo sonar el claxon de sus vehículos.

Con el campeón y el subcampeón ya decididos, todo el interés de las dos jornadas que restan se centran en saber qué cuatro equipos protagonizarán la fase de ascenso, de la que saldrá el tercer ascenso a la Liga da Costa.

El único que tiene asegurada su presencia en esa fase es el UC Cee.

Cerca de conseguirlo están también el Atl. Pereiriña y el Cerqueda, aunque éste equipo tiene el hándicap de que le toca descansar en la penúltima jornada, mientras que ahora mismo la cuarta plaza es para el Sp. Seaia, que suma 40 puntos.

Con tan solo 2 puntos menos hay tres equipos– Laxe, Buño y Baíñas– por lo que todo va a estar abierto hasta el final, máxime por cuanto en las dos últimas jornadas va a haber enfrentamientos directos.