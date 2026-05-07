Basket Xiria no cobrará entrada este sábado para que la afición se vuelque ante el Zarautz

Imagen del Basket Xiria-Santo Domingo de la fase regular Raúl López

Por segunda vez en toda su historia el Basket Xiria va a disputar una fase de ascenso a 2ª FEB, la antigua LEB Plata.

Los carballeses reciben este sábado (Vila de Noia, 19.30 horas) a los guipuzcuanos del Ulacia de Zarautz, cuarto clasificado del grupo AA de 3ª FEB.

El pase se disputa a partido único en la pista del mejor clasificado, un Basket Xiria que acabó segundo en el grupo AB.

Los carballeses están ante una temporada histórica, en la que empezaron ganando su primera Copa Galicia y que ahora quieren rubricar clasificándose para la fase final de ascenso a 2ª FEB, para lo que necesitarán superar primero al Ulacia y después a un segundo rival que saldrá de la eliminatoria que van a disputar el Baskonia y el Perfumerías Avenida salmantino.

Consciente de lo mucho que hay en juego, la directiva del club carballés ha declarado de puertas abiertas el partido de este sábado para que la afición lleve en volandas a un equipo que está con la moral por todo lo alto y preparado para afrontar los retos que tiene por delante.

Los carballeses deben sakur a disfrutar sobre la pista y dispuesto s a desarrollar su juego ante un rival que ganó 15 partidos y perdió 11 en la fase regular y que tiene como jugadores más destacados a Eneko Martínez (423 puntos en los 26 partidos de liga) y a Imanol Arteche (308 rebotes.