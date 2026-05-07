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Deportes

El Campeonato gallego de trial llega este domingo a Vimianzo

Hay sesenta y cinco pilotos inscritos de los que una decena pertenecen al moto club O Petouco, organizador de la prueba

Redacción
07/05/2026 22:39
La mayor parte de la competición se desarrollará en el escenario habitual del Monte Faro
La mayor parte de la competición se desarrollará en el escenario habitual del Monte Faro
Raúl López
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Vimianzo se prepara para acoger un gran espectáculo motociclista. 

Se trata de la tercera prueba del Campeonato Gallego de Trial, luego de las disputadas en Arteixo y en la localidad ourensana de Vilar de Barrio. 

La organización corre a cargo de Moto Trial O Petouco, que repetirá en septiembre con una cita del Campeonato de España. 

El programa de la carrera del domingo se abrirá de 08.00 a 09.30 con las preceptivas verificaciones de las motos en el paddock, que estará situado en la rúa Candil de Vimianzo. 

Un cuarto de hora más tarde, en torno a las 9.45 horas, empezarán a tomar la salida desde la plaza del Ayuntamiento los distintos pilotos participantes. 

Cada uno de ellos deberá completar dos vueltas a las diez zonas de competición dispuestas, las dos primeras instaladas en la propia Praza do Concello y las ocho restantes en parajes del Monte Faro, escenario habitual de este tipo de competiciones. 

La prueba está previsto que concluya alrededor de las 15.00 horas con la tradicional ceremonia de entrega de trofeos. 

Este jueves, a falta de un día para el cierre de las anotaciones, se habían inscrito 65 pilotos de los que una decena pertenecen al club organizador, entre ellos Mateo Lema Pérez, que marcha tercero en la general de categoría TR Infantil.

 El hecho de que la primera parte de la prueba discurra por la zona urbana ha obligado al Concello de Vimianzo a poner en marcha un dispositivo especial de ordenación del tráfico, por lo que se ruega a conductores y peatones que respeten las indicaciones para garantizar la seguridad.

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