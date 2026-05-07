El Club do Mar, a ganar al Vizoño y a esperar un favor del Queixas en Arzúa

El Queixas derrotó al Castriz el pasado fin de semana Raúl López

A falta de disputar dos jornadas, la emoción es máxima en lo más alto del grupo II de Primera Fútgal, en donde Arzúa y Club do Mar suman 63 puntos.

Los dos únicos equipos con opciones de llevarse el título están empatados a todo, toda vez que sus respectivos enfrentamientos ligueros finalizaron con sendas igualadas a 1 gol, a lo que hay que añadir que el coeficiente de goles a favor y en contra de ambos es también de +44 tantos.

Así las cosas, uno y otro tienen prohibido fallar en la doble citas que les falta, además de estar obligados a marcar el mayor número posible de goles por si al final sigue habiendo empate a puntos.

Este fin de semana los de Caión reciben en el Municipal de A Laracha al Vizoño, con la ventaja de que en el descanso ya sabrán lo que ha pasado en el Arzúa-Queixas, que comenzará una hora antes. Igual de interesantes están las cosas por abajo de la tabla clasificatoria.

Con la Esteirana ya descendida y el Fisterra casi sentenciado, habrá que ver qué hace un Camariñas que se jugará su última bala el domingo ante un rival directo como el Bastavales, con el que empata a puntos.

El Castriz, por su parte, certificará la permanencia si gana al Praíña.