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Deportes

El Club do Mar, a ganar al Vizoño y a esperar un favor del Queixas en Arzúa

A falta de dos jornadas para el final los de Caión y el equipo de la localidad de los quesos están empatados a todo

Redacción
07/05/2026 22:33
El encuentro estuvo muy competido hasta el último instante
El Queixas derrotó al Castriz el pasado fin de semana
Raúl López
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A falta de disputar dos jornadas, la emoción es máxima en lo más alto del grupo II de Primera Fútgal, en donde Arzúa y Club do Mar suman 63 puntos. 

Los dos únicos equipos con opciones de llevarse el título están empatados a todo, toda vez que sus respectivos enfrentamientos ligueros finalizaron con sendas igualadas a 1 gol, a lo que hay que añadir que el coeficiente de goles a favor y en contra de ambos es también de +44 tantos. 

Así las cosas, uno y otro tienen prohibido fallar en la doble citas que les falta, además de estar obligados a marcar el mayor número posible de goles por si al final sigue habiendo empate a puntos. 

Este fin de semana los de Caión reciben en el Municipal de A Laracha al Vizoño, con la ventaja de que en el descanso ya sabrán lo que ha pasado en el Arzúa-Queixas, que comenzará una hora antes. Igual de interesantes están las cosas por abajo de la tabla clasificatoria. 

Con la Esteirana ya descendida y el Fisterra casi sentenciado, habrá que ver qué hace un Camariñas que se jugará su última bala el domingo ante un rival directo como el Bastavales, con el que empata a puntos. 

El Castriz, por su parte, certificará la permanencia si gana al Praíña.

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