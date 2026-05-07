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Deportes

La final de la Copa da Coruña se jugará el 21 de mayo en Riazor

De los cuatro finalistas de categoría masculina y femenina, el Paiosaco es el que cuenta con más trofeos coperos, un total de cuatro (1973, 1984, 2017 y 2018)

Santi Mendoza
Santi Mendoza
07/05/2026 22:30
El Paiosaco accede a la final tras eliminar en semifinales al Clubo do Mar
El Paiosaco accede a la final tras eliminar en semifinales al Clubo do Mar
Raúl López
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Jueves 21 de mayo. Es la fecha ya confirmada para las finales de la Copa de A Coruña, que en su IV edición femenina medirá al Atlético San Pedro con el Victoria y en la LXXXIII masculina enfrentará a San Tirso y Paiosaco.

 Ambos duelos, como es habitual, tendrán lugar en el estadio de Riazor. Las bases de la competición establecían que las finales tendrían lugar la semana del 18 de mayo en función de la disponibilidad de Riazor.

 Finalmente, el día elegido ha sido el jueves, con el horario aún por confirmar. 

Atendiendo a temporadas anteriores, todo indica que el partido femenino arrancará a las 18.00 horas y el masculino a las 20.30 horas. 

De los cuatro candidatos, tres de ellos saben lo que es ganar la competición. 

El Victoria B es el indudable dominador en categoría femenina (campeón en 2024 y 2025 y subcampeón en el debut de 2023). 

Por su parte, el Atlético San Pedro está ante su primera final. 

En categoría masculina, el San Tirso es tricampeón (1981, 2019 y 2024), mientras que el Paiosaco se ha hecho con el trofeo en cuatro ocasiones (1973, 1984, 2017 y 2018). 

La semana escogida no es casualidad y tiene que ver con un intento federativo de redistribuir mejor el calendario y evitar coincidencias con los distintos playoffs de las categorías masculinas. 

La Liga regular de Preferente llegará a su fin el domingo 17, pero el San Tirso —ya clasificado para la postemporada— no afrontará la ida de las semifinales hasta el domingo 31 de mayo. 

En la Primera Gallega Arzúa-Ulloa, a la que pertenecen Victoria B y Atlético San Pedro, sí se disputará jornada (la penúltima) el domingo 24 de mayo, por lo que no era posible celebrar la final más allá del jueves. 

Para alcanzar la final femenina, el Victoria B dio cuenta del Orzán B, Sporting Burgo y Sporting Cambre; mientras que el Atlético San Pedro pudo con Órdenes, Bergantiños B y Unión Campestre. 

En el certamen masculino, el San Tirso eliminó a Galicia Gaiteira, Marte, Vizoño, Betanzos y Sporting Coruñés. 

Por su parte, el Paiosaco afrontará la cita de Riazor tras dejar en el camino a Bergantiños B, Pastoriza, Once Caballeros, Orillamar y Club do Mar.

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