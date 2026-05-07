La IX Carreira Pedestre de Mazaricos reunirá a 900 deportistas

La prueba sigue a la celebrada hace unas semanas en Zas Raúl López

El Concello de Mazaricos tiene todo dispuesto para la celebración, el próximo domingo, de la novena edición de su Carreira Pedrestre, la cuarta de las diez que conforman el Circuito de Carreiras Populares Correndo pola Costa da Morte 2026.

El número de inscritos ronda los novecientos, destacando los 355 que hay apuntados en la carrera de 10 kilómetros y los 211 de la 3K, que como es habitual, tendrá carácter solidario ya que la recaudación se destinará a la lucha contra el cáncer.

Los participantes en la distancia corta serán precisamente los primeros en tomar la salida, a las 10.30 horas. Un par de minutos después lo harán los atletas de categorías sub 14, sub 16 y sub 18, mientras que a las 11.00 comenzará la esperada 10K.

Superado el mediodía se dará el pistoletazo de salida a los corredores y corredoras sub-12 y sub 10, finalizándose a las 12.45 horas con la carrera de pitufos.

Tras las primeras tres pruebas, la general del circuito en 10K está liderada por carballés Alejandro Pardo, que se impuso tanto en Camariñas como en Vimianzo, mientras que en la distancia corta el primer clasificado es Anxo Lado López tras ganar las dos primeras.