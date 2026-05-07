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Deportes

Última salida en la fase regular para el Calvo Escola Lubiáns

Los carballeses juegan este sábado en la pista del Oviedo Booling, cuarto clasificado del grupo

Redacción
07/05/2026 22:47
Imagen del partido de la primera vuelta
Imagen del partido de la primera vuelta
Raúl López
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El Calvo Escola Lubiáns afronta este sábado el último desplazamiento de la temporada regular de la OK Liga Bronce. 

Los carballeses juegan mañana a partir de las 20 horas en la pista del Oviedo Roller, cuarto clasificado del grupo, justo por detrás de un cuadro carballés que le aventaja en 13 puntos. 

A falta de dos jornadas para el término de la fase regular los de Ramón Canalda tienen asegurada la tercera plaza y, con ello, su participación en la fase de ascenso. 

Sus posibilidades de ascenso directo son remotas ya que pasan por ganar lo que falta y que pierda los dos el AC Ordes.

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