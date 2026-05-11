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Deportes

A Laracha acogerá en junio una carrera urbana de obstáculos

La prueba no tendrá afán competitivo por cuanto primarán el carácter lúdico y las ganas de diversión

Redacción
11/05/2026 22:42
Representantes municipales y de las empresas organizadoras presentaron el evento
Representantes municipales y de las empresas organizadoras presentaron el evento
Cedida
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El Concello de A Laracha organizará en junio una gran carrera urbana de obstáculos que aspira a tener continuidad en años consecutivos. 

La cita, para la que se ha escogido la denominación de ‘Run&Run’, se llevará a cabo el domingo día 14 de junio. 

Según se anunció durante la presentación, será una carrera de obstáculos diferente, que tendrá un marcado carácter lúdico, accesible y no competitivo, pensada para que cualquier persona pueda participar independientemente de su edad y condición física. 

La carrera se desarrollará en el centro urbano y contará con una recorrido lleno de obstáculos, retos y pruebas de destreza diseñadas para fomentar la participación, la colaboración y el entretenimiento en un ambiente dinámico y festivo. 

El carácter inclusivo y accesible será otra de las señas de identidad de esta prueba. 

Así, los obstáculos estarán pensados para adaptarse a distintos niveles y capacidades, y no será obligatorio completarlos todos, a la vez que los participantes podrán ayudarse mutuamente entre si.

El recorrido de ‘Run&Run’ comenzará en la Praza Les Sables d’Olonne e incluirá una distancia total de entre 3,5 y 5 kilómetros. 

La posibilidad de inscripción ya esta abierta través de la web https://ccnorte.com/. 

El coste de la misma es de 12 euros para mayores de 14 años, 8 euros para aquellos que tengan entre 4 y 13 y gratuita para menores de 3 años. 

Habrá descuentos para el alumnado de los distintos centros de enseñanza del municipio y para entidades y clubes deportivos locales. 

La presentación de la prueba corrió a cargo de representantes del Concello de A Laracha y de las empresas Tempo Training and Social y Estalarte Industrias Deportivas.

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