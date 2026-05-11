Álex Pardo y Tina Fernández imponen su ley en Mazaricos

Álex Pardo (c.), Daniel Loureiro (i.) y Fran Pais, ganadores absolutos de la prueba Cedida

El carballés Álex Pardo y la muradana Tina Fernández fueron los campeones absolutos de la novena edición de la Carreira Pedestre de Mazaricos que se disputó el pasado domingo en la localidad de A Picota y en la que participaron alrededor de medio millar de deportistas.

El ganador de la 10K, la prueba reina, invirtió un tiempo de 33 minutos y 23 segundos.

A tan solo 2 segundos entró el segundo clasificado, Daniel Loureiro, mientras que el tercer escalón del podio fue para Fran Pais, con una marca de 33:48.

En categoría femenina se impuso Tina Fernández (38:08), seguida de Elena Míguens (42_01) y de Ana Martínez (42:34).

Por lo que respecta a la 3K solidaria, el corredor más rápido fue Anxo Lado, que marcó en meta un tiempo de 10:11; segundo quedó Carlos Fraga (10:15); y tercero, Nicolás Iglesias (10:16).

En féminas acabaron subiendo al cajón Alejandra Formoso (12:18), Eva Formoso (13:12) y Teresa Castro Villaverde (13:43).

El desarrollo del evento, organizado por el Concello de Mazaricos, estuvo marcado por el mal tiempo.