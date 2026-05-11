Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Ulacia pone fin al sueño del ascenso de Basket Xiria

El conjunto vasco se impuso en la eliminatoria a partido único disputada en Carballo por 69-78

Redacción
11/05/2026 22:41
Héctor Méndez, entrenador del Xiria, dando indicaciones a sus jugadores
Héctor Méndez, entrenador del Xiria, dando indicaciones a sus jugadores
Raúl López
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Finalmente no pudo ser y el Basket Xiria cayó derrotado por 69 a 78 en la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda FEB. 

El empuje de los alrededor de 300 espectadores que se dieron cita en el Pabellón Vila de Noia no fue suficiente, a pesar del buen comienzo del equipo que dirige Héctor Méndez. 

Fruto de esa fulgurante puesta en escena los carballeses llegaron al descanso 5 puntos arriba (40-35). 

En la segunda los visitantes supieron imponer su fortaleza defensiva, de tal forma que los verdes solo lograron anotar 29 puntos en los dos últimos cuartos. 

Carlos Varela y Darnell Sbyders, ambos con 19 puntos, fueron de lo mejor de un equipo que, pese a la derrota, completó una muy buena temporada.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

El vehículo de la dupla Remuiñán-Cerqueirás en plena competición

Una avería obligó a Daniel Remuiñán a abandonar en el Rallye da Mariña lucense
Redacción
Representantes municipales y de las empresas organizadoras presentaron el evento

A Laracha acogerá en junio una carrera urbana de obstáculos
Redacción
Héctor Méndez, entrenador del Xiria, dando indicaciones a sus jugadores

El Ulacia pone fin al sueño del ascenso de Basket Xiria
Redacción
Las atletas del club que conforman el relevo de los 4x100 metros lisos

Nuno Moure acaba en el puesto 18 en el Campeonato de España de Fondo en Pista de categoría sub 23
Redacción