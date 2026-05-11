El Ulacia pone fin al sueño del ascenso de Basket Xiria

Héctor Méndez, entrenador del Xiria, dando indicaciones a sus jugadores Raúl López

Finalmente no pudo ser y el Basket Xiria cayó derrotado por 69 a 78 en la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda FEB.

El empuje de los alrededor de 300 espectadores que se dieron cita en el Pabellón Vila de Noia no fue suficiente, a pesar del buen comienzo del equipo que dirige Héctor Méndez.

Fruto de esa fulgurante puesta en escena los carballeses llegaron al descanso 5 puntos arriba (40-35).

En la segunda los visitantes supieron imponer su fortaleza defensiva, de tal forma que los verdes solo lograron anotar 29 puntos en los dos últimos cuartos.

Carlos Varela y Darnell Sbyders, ambos con 19 puntos, fueron de lo mejor de un equipo que, pese a la derrota, completó una muy buena temporada.