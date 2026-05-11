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Deportes

Nuno Moure acaba en el puesto 18 en el Campeonato de España de Fondo en Pista de categoría sub 23

El tiempo realizado, 32'48''13, le valió paera establecer la nueva mejor marca absoluta del club

Redacción
11/05/2026 22:39
Las atletas del club que conforman el relevo de los 4x100 metros lisos
Las atletas del club que conforman el relevo de los 4x100 metros lisos
Cedida
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Buen fin de semana para los atletas de la AD Fogar en sus distintas citas competitivas. 

Fue el caso de Nuno Moure que corrió la final Sub 23 de los 10.000 metros en el Campeonato de España de Fondo en Pista disputado en la localidad menorquina de Mahón. 

El deportista carballés acabó en un más que meritorio18º lugar con un tiempo de 32’48’’13, que le valió para establecer la mejor marca absoluta del club. 

Por otra parte, cuatro deportistas femeninas de la AD Fogar acudieron al IV Trofeo Mochila do Deporte-Memorial José L. González ‘Edu’, celebrado en Elviña.

 Iria Barreiro en los 200 metros lisos; María L. Brandón en los 800 metros lisos; y el relevo femenino 4x100 metros litros que formaron Ana Ézara, María L. Brandón, Iria Barreiro y Sara García, consiguieron batir las mejores marcas del club con sus registros de 26''98; 2'33''; y 53''83, respectivamente.

Además, en la prueba de relevos las del Fogar subieron al segundo escalón del podio como medallistas de plata.

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