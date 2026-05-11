Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Una avería obligó a Daniel Remuiñán a abandonar en el Rallye da Mariña lucense

Redacción
11/05/2026 22:44
El vehículo de la dupla Remuiñán-Cerqueirás en plena competición
El vehículo de la dupla Remuiñán-Cerqueirás en plena competición
Nacho Carballeira
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Daniel Remuiñán y Álvaro Cerqueiras volvieron a demostrar el fin de semana que su velocidad con el Skoda Fabia R5 Evo es ya una realidad entre los equipos de cabeza del Campeonato Gallego de Ralis. 

Tras un inicio de carrera impecable en el Rallye da Mariña Lucense, la dupla coruñesa se vio obligada a abandonar en el primer tramo de la tarde debido a una inoportuna rotura de la trasmisión cuando ocupaban una meritoria cuarta posición en la general. 

La prueba estuvo marcada por la extrema dureza y delicadeza de los tramos. 

Las lluvias caídas en las jornadas previas dejaron las especiales muy sucias y resbaladizas, convirtiendo cada kilómetro en un auténtico desafío. 

En este escenario, Remuiñán dio un paso adelante en su adaptación al vehículo checo, marcando tiempos muy competitivos y consolidándose en la pelea directa por los puestos de podio. 

A pesar de no poder completar los cien kilómetros cronometrados, el balance vuelve a ser positivo en términos de competitividad. 

El piloto sigue quemando etapas en su primer año con el R5 Evo, recortando distancias de forma evidente con los tiempos de cabeza del certamen autonómico y demostrando que el cajón puede ser un objetivo real

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

El vehículo de la dupla Remuiñán-Cerqueirás en plena competición

Una avería obligó a Daniel Remuiñán a abandonar en el Rallye da Mariña lucense
Redacción
Representantes municipales y de las empresas organizadoras presentaron el evento

A Laracha acogerá en junio una carrera urbana de obstáculos
Redacción
Héctor Méndez, entrenador del Xiria, dando indicaciones a sus jugadores

El Ulacia pone fin al sueño del ascenso de Basket Xiria
Redacción
Las atletas del club que conforman el relevo de los 4x100 metros lisos

Nuno Moure acaba en el puesto 18 en el Campeonato de España de Fondo en Pista de categoría sub 23
Redacción