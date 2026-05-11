Una avería obligó a Daniel Remuiñán a abandonar en el Rallye da Mariña lucense

El vehículo de la dupla Remuiñán-Cerqueirás en plena competición Nacho Carballeira

Daniel Remuiñán y Álvaro Cerqueiras volvieron a demostrar el fin de semana que su velocidad con el Skoda Fabia R5 Evo es ya una realidad entre los equipos de cabeza del Campeonato Gallego de Ralis.

Tras un inicio de carrera impecable en el Rallye da Mariña Lucense, la dupla coruñesa se vio obligada a abandonar en el primer tramo de la tarde debido a una inoportuna rotura de la trasmisión cuando ocupaban una meritoria cuarta posición en la general.

La prueba estuvo marcada por la extrema dureza y delicadeza de los tramos.

Las lluvias caídas en las jornadas previas dejaron las especiales muy sucias y resbaladizas, convirtiendo cada kilómetro en un auténtico desafío.

En este escenario, Remuiñán dio un paso adelante en su adaptación al vehículo checo, marcando tiempos muy competitivos y consolidándose en la pelea directa por los puestos de podio.

A pesar de no poder completar los cien kilómetros cronometrados, el balance vuelve a ser positivo en términos de competitividad.

El piloto sigue quemando etapas en su primer año con el R5 Evo, recortando distancias de forma evidente con los tiempos de cabeza del certamen autonómico y demostrando que el cajón puede ser un objetivo real