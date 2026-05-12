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Deportes

La Federación entrega al Oza el trofeo de campeón de liga

El conjunto carballés lo celebró por todo lo alto al término de su partido con el Buño, al que derrotó por 4 goles a 0

Redacción
12/05/2026 22:40
El delegado federativo Manolo Corredoira hizo entrega del trofeo a Moreno, capitán del Oza
El delegado federativo Manolo Corredoira hizo entrega del trofeo a Moreno, capitán del Oza
Raúl López
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En 3ª Futgal de la Costa la penúltima jornada fue aprovechada para hacer entrega del trofeo al flamante campeón, el Oza. 

En los prolegómenos del partido ante el Buño (4-0, goles de Miguel, Hugo, Nacho y Raúl), el representante de la RFGF, Manolo Corredoira, fue el encargado de entregar el trofeo a Moreno, capitán del equipo. 

Al término del choque hubo fiesta por todo lo alto, con manteos y recorrido de los campeones en camioneta. 

De cara a la jornada final del domingo, el interés está en saber qué equipo se hará con la sexta plaza para pelear por el ascenso. 

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