La jornada futbolera del domingo será de infarto en algún campo

El Club do Mar ganó al Vizoño por 3-0 y el domingo tiene que superar al Tordoia para tener opciones de ser campeón l Raúl López

Las distintas competiciones ligueras de aficionados en las que están inmersos equipos costeros bajan el telón el próximo fin de semana y lo hacen con mucho en juego ya que todavía está en el aire la suerte de varios conjuntos.

Es el caso del Dumbría en Preferente, categoría en la que habrá cuatro descensos.

Tres están ya asignados (Maniños, O Val y Cidade de Ribeira) y la cuarta plaza por la cola es ahora mismo para el Burela, que tiene 38 puntos.

Dos más suma el Dumbría, que viene de ganar al Cidade de Ribeira (1-3, con hat-trick de Diego Estévez) y al que le toca cerrar la liga recibiendo en casa a otro rival directo, el Sigüeiro, con el que está empatado a 40 puntos.

Un triunfo local le asegura la permanencia y si empata tocará mirar lo que hicieron sus restantes rivales directos, ya que hay hasta seis equipos implicados en la lucha por eludir ese cuarta plaza por la cola que aboca al descenso.

En 1ª Futgal, por abajo todo el pescado está vendido con los descensos de Camariñas, Fisterra y Esteirana, pero por arriba Arzúa y Club do Mar llegan a la jornada de cierre igualados a 66 puntos, aunque con los de Caión a remolque dado su peor coeficiente de goles a favor y en contra (+49/+37).

Los dos aspirantes acaban la liga a domicilio.

El Arzúa juega en Pontevea ante el Praíña, equipo instalado en mitad de la tabla y al que nada la va en el envite.

Lo mismo pasa con el Tordoia, que recibe a un conjunto de Caión que está obligado a ganar y a esperar un tropiezo de su rival en la lucha por el título.

Sin decidir también está el título en la Liga da Costa, al punto de que en la penúltima jornada hubo cambio de líder al ganar el San Lorenzo en Outes (2-3) y caer el Xallas en Corcubión (3-2).

Los corcubioneses pueden ser los jueces de esta liga toda vez que el domingo visitan el campo del ahora líder, un San Lorenzo que aventaja en 1 punto a un Xallas que en la última jornada recibe a un Zas en busca del milagro de una permanencia que tiene casi imposible.

Y es que en esta categoría a los dos descensos preestablecidos, pueden añadirse otros tres por arrastre, motivados por la pérdida de la categoría en 1ª Futgal de Camariñas, Fisterra y Esteirana.

Esta posibilidad obliga a Monte Louro, Sofán B, Muros y Ponteceso a ganar el domingo.