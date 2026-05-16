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Deportes

El Dumbría se juega la temporada en O Conco ante el Sigüeiro

Un triunfo de los de Pablo Conde frente a un rival directo les asegura la permanencia y, en caso de derrota, necesitarán que caiga también el Burela en el feudo del Cidade de Ribeira

Manuel Froxán Rial
16/05/2026 22:56
Una jugada del Dumbría-Sofán de la primera vuelta de liga
Una jugada del Dumbría-Sofán de la primera vuelta de liga
Raúl López
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La última jornada liguera de Preferente Futgal es clave para el Dumbría. El equipo que entrena Pablo Conde se juega la temporada en los últimos 90 minutos de la competición. 

Los de O Conco tienen la doble ventaja de que dependen de si mismos para asegurar su continuidad en la categoría un año más y de que en este último envite tienen el factor campo a su favor. 

El Dumbría-Sigüeiro de la jornada 35 que cierra el campeonato se juega en O Conco a partir de las 18 horas. 

El duelo es vital para ambos conjuntos, toda vez que ambos equipos llegan a esta trascendental cita empatados a 40 puntos, 2 por encima de la última plaza que aboca al descenso directo. 

Las posibilidades para los de casa están claras. 

El equipo se salva siempre que consiga sumar los 3 puntos en juego. 

Si por el contrario se impone el conjunto compostelano, los dumbrieses necesitarán que pierda o empate un Burela que suma ahora mismo 38 puntos y que ocupa una de las cuatro plazas de descenso. 

El Dumbría debe evitar como sea un empate final a puntos con los burelenses, que le tienen ganado el golaverage particular. 

Pese a sus problemas clasificatorios, ambos equipos llegan a este último partido en buena dinámica, con el Dumbría acumulando dos triunfos consecutivos y el Burela, tres. 

En la lucha por la permanencia hay más equipos implicados. 

Uno de ellos es el Victoria CF, que también tiene 40 puntos y que hoy despide la liga en su campo ante otro rival coruñés, un San Tirso que está centrado en la final de la Copa de A Coruña del próximo jueves en Riazor ante el Paiosaco. 

Otro es el Dubra y otro el Pol, ambos con 41 puntos. 

Los lucenses visitan hoy precisamente al Paiosaco (18.00), mientras que el Sofán acaba la liga en Maniños (12.30).

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