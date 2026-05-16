El Paiosaco pone a la venta las entradas para la final de la Copa de A Coruña del próximo jueves

El Paiosaco accedíó a la final tras eliminar en semifinales al Club do Mar Raúl López

La UD Paiosaco ha puesto a la venta las entradas para la gran cita copera del próximo jueves en el estadio de Riazor (20.30 horas), en donde el equipo de A Porta Santa peleará con el San Tirso por llevarse a sus vitrinas la que sería su quinta Copa de A Coruña.

Las entradas pueden adquirirse al precio de 5 euros (los menores de 14 años tendrán acceso gratuito) en el campo de fútbol de A Porta Santa y en Casa Cachadesa y Panadería Suso.

Desde el club informan de que estas entradas no son las oficiales, pero que están debidamente identificadas para que los poseedores las puedan canjear por las oficiales tan pronto como las reciba el club.

Ese canje podrá realizarse en cualquiera de los puntos de venta citados, e incluso en el propio estadio de Riazor el día del partido.

También se puede reservar entradas llamando al teléfono 646 210 380.

El Paiosaco informa asimismo de que el club habilitará un servicio de autocar para asistir a la final.

El bus saldrá del campo de fútbol de A Porta Santa a las 19 horas.