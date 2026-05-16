Ilusión máxima en los campos del San Lorenzo de Verdillo y del Xallas

San Lorenzo o Xallas saldrán campeones este domingo Raúl López

La Liga da Costa es otra de las que va a haber emoción y suspense hasta el último momento, en este caso tanto por la parte alta de la tabla como por abajo.

El título es cosa de dos. El San Lorenzo aventaja en 1 puntos al Xallas, que cayó el pasado domingo en el campo de un Corcubión al que hoy le toca visitar As Pedreiras de Verdillo (18.00).

El Xallas, por su parte, recibe en Fontenla un Sporting Zas (18.00) deseoso de apurar hasta el final sus últimas opciones de permanecer en la categoría.

Ambos campos tienen garantizado el ambiente de las grandes ocasiones. Interesante se presente también la lucha por la tercera plaza, que da derecho a disputar la fase de ascenso.

Ahora mismo es para un Baio que hoy recibe al flamante finalista de Copa, el Malpica.

Un punto menos (50) que los baieses tiene el Porteño, al que le correspondie visitar el campo de un Monte Louro inmerso de lleno en la lucha por evitar el descenso.

En idéntica situación están el Sofán B, que recibe en O Carral (18.00) a un rival directo como el Muros, y el Ponteceso, que cierra la liga con un derbi en O Pinguel ante el Cabana.

El objetivo de todos ellos es ganar para evitar el peligro de los descensos en cascada.