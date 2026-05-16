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Deportes

O Pinguel acogió las finales de la Copa da Costa de categorías base

En juveniles el título fue para el Ponteceso, en cadetes ganó el Xallas y en infantiles Os Miudos

Redacción
16/05/2026 23:14
La concejala Raquel Fondo haciendo entrega de la Copa al capital del Ponteceso
La concejala Raquel Fondo haciendo entrega de la Copa al capital del Ponteceso
Raúl López
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El recinto pontecesano de O Pinguel vivió este sábado un buen anticipo de lo que va a ser la fiesta del fútbol costero por excelencia del próximo domingo, día 24 de mayo: la finalísima de la Copa da Costa que protagonizarán el Muxía y el Malpica. 

En Ponteceso se disputaron las finales de categorías juvenil, cadete e infantil. 

Salvo en esa última, en la que las ED de Os Miudos golearon al Muxía, en las otras dos hubo emoción a raudales entre los equipos contendientes.

 También respondieron las respectivas aficiones, que acudieron en buen número a apoyar a sus jóvenes fútbolistas. 

La última en disputarse fue la final juvenil, en la que se pudo presenciar un gran derbi entre el Ponteceso y el Cabana. 

Al final, el triunfo correspondió al conjunto local por un ajustado 3-2. 

En cambio, fueron los cabaneses los primeros en adelatarse por mediación de Pablo Leis al filo de los diez minutos de partido. 

Tampoco hubo que esperar mucho para ver como el Ponteceso volvía a nivelar la contienda. 

Fue poco antes de la media hora en un certero remate de Teo Blanco. Diez minutos más tarde Darío Vázquez consumaba la remontada al hacer el 2-1, resultado con el que se llegaría al descanso. 

En la segunda mitad siguió el toma y daca y, mediada la misma, Pablo Leis volvió a marcar para el Cabana. 

Teo Blanco no quiso ser menos y a falta de diez minutos estableció el definitivo 3-2 que vale una copa. Igual de emocionante estuvo la final cadete, en la que el Xallas doblegó por 1-0 al Coristanco, gracias a un gol de Dario Varela a la media hora. 

Menos historia tuvo la final infantil entre el Muxía y Os Miudos, que se saldó con 0-5. 

Los muxiáns aguantaron bien la primera mitad pero luego se vinieron abajo.

Los goleadores fueron Martina Fernández, Claudia Otero y Tomás Montero (2).l

Galería

La final de las bases de la Copa da Costa, en imágenes

Los jugadores del Ponteceso alzando el trofeoVer más imágenes
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