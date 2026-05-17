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Deportes

El Atlético Carballo gana su primera Copa da Costa de Veteranos

Los carballeses se impusieron en la final al San Román en los lanzamientos desde el punto de penalti después de finalizar el tiempo reglamentario con empate a dos goles

Manuel Froxán Rial
17/05/2026 23:07
La representante de la RFGF Silvia Cancela entrega el trofeo de campeón a los jugadores del Atlético Carballo
La representante de la RFGF Silvia Cancela entrega el trofeo de campeón a los jugadores del Atlético Carballo
Raúl López
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El Atlético Carballo inscribió por vez primera su nombre en el historial de la Copa da Costa de Veteranos al derrotar en la gran final al San Román desde el punto de penalti luego de que el tiempo reglamentario finalizase con empate (2-2). 

El Atl. Carballo fue mejor, salvo en los primeros 20 minutos de la segunda parte. 

A ello también contribuyó el hecho de adelantarse en la primera jugada del partido por medio de su goleador Iván Rojo. 

Después pudo sentenciar, pero le falto acierto apara resolver varias ocasiones claras. 

En la segunda los de San Román optaron por situar a Mario Casal en punta de ataque, cambio que revolucionó la final ya que dos goles del de Buño voltearon el marcador. 

Mediado ese período volvió a reaccionar el Atl. Carballo, que empató por medio de Pichel y generó de nuevo ocasiones en las que le faltó acierto en la definición. 

En la última jugada del partido Mario Casal también le pudo dar la copa al San Román al rematar de cabeza un córner, pero el balón se fue fuera por poco. 

Ficha técnica

San Román: Juan Carlos Añón; Isaac Mallo, José Manuel Becerra, Javier Amorrortu, Diego de la Fuente, Mario Casal, Víctor José Míguez, Jesús Manuel Dubra, Martín Fuentes, Juan Carlos Varela y José Antonio Collazo. También jugaron: J.M. Lista, Nacho Cortés, José Baña, Ismael González, Sebas Freire, Alberto Varela, Óscar Sotelo y Carlos Cotelo. 

Atlético Carballo: Diego Fuente; José L. Muñiz, José L. Fernández, Alejandro Figueiras, Óscar M. Bolón, José E. Taboada, Cristian Cancela, Iván Rojo, Iván Pombo, Julián Couto y Rubén Varela. También jugaron: Antón Lestón, Omar Varela, Alejandro Rodríguez y José Manuel Pichel.

Goles: 0-1, min. 1: Iván Rojo; 1-1, min. 46: Mario Casal; 2-1, min. 56: Mario Casal; 2-2, min. 62: José Manuel Pichel. 

Penaltis: 3-4. Por el San Román tiraron: Diego de la Fuente (gol), Ismael González (gol), José A.-Collazo (fallo), Martín Fuentes (fallo) y Mario Casal (gol). Por el Atlético Carballo: Iván Rojo (fallo), Óscar Bolón (gol), Antón Lestón (gol), José Fernández (gol) y Rubén Varela (gol). 

Árbitro: Bruno Méndez, auxiliado en las bandas por Luis Mourelle y Alejandro Barbeira.

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