El Club do Mar queda segundo de grupo en Primera Futgal y jugará la promoción de ascenso

Plantel del Club do Mar posando antes de la semifinal copera con el Paiosaco Raúl López

El Club do Mar se impuso por 0-1 en el campo del Tordoia, tanto logrado por Martín Baldomir en el minuto 55 de partido.

Fue un gol que pudo valer un campeonato de liga, pero finalmente no fue así porque el Arzúa también ganó, aunque con mucho sufrimiento, en el campo del Praíña (2-3).

A los visitantes, que iban ganando por 1-3, se les complicaron las cosas en el último cuarto de hora al acortar distancias los locales y sufrir dos expulsiones.

Al final, aguantaron y se alzaron con el título por mejor coeficiente de goles que los de Caión, tras acabar ambos con 69 puntos.