El Dumbría gana y continuará otra temporada más en Preferente

Una jugada del enfrentameinto liguero entre el Sofán y el Dumbría Raúl López Molina

En Preferente y por lo que a los representantes costeros se refiere, en la última jornada liguera estaba en juego la suerte de un Dumbría que se medía en O Conco al Sigüeiro, un rival directo en la lucha por la permanencia.

Al final un solitario gol de Javi Souto en el minuto 60 de partido sirvió para que los dumbrieses encadenasen su tercera victoria consecutiva y lograsen el objetivo después de una temporada con muchas adversidades en forma de lesiones de larga duración, y mucho sufrimiento.

Por su parte, el Paiosaco despidió la liga con un triunfo por 2-0 ante el Pol, mientras el Sofán caía ante el descendido Maniños por 7-5.