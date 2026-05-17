El título de campeón de la Liga da Costa se va para Verdillo

El San Lorenzo se proclamó campeón de la Liga da Costa en la última jornada, derrotar al Corcubión por 2 goles a 0 Raúl López Molina

La Liga da Costa 2025-2026 ya tiene campeón: el San Lorenzo de Verdillo.

Los carballeses hicieron valer el punto de ventaja sobre el Xallas con el que llegaron a la última jornada, en la que no fallaron y se impusieron por 2-0 al Corcubión.

Los rojillos se adelantaron al filo de la media hora por mediación de Pape Cheick y luego sentenciaron a falta de veinte minutos para el final por mediación de Hugo Pereiro.

A partir de entonces el partido se hizo interminable para jugadores y aficionados locales, deseosos de festejar cuanto antes el título.

El 2-0 y las noticias que llegaban desde Santa Comba, donde su jugaba el Xallas- Sporting Zas, hicieron más llevadera la espera en el abarrotado recinto de As Pedreiras, en donde al final se desbordó la alegría por un título que costó mucho conseguir.

El Xallas, por su parte, no fue capaz de romper el 0-0 ante el Zas hasta el minuto 87 de partido, aunque al final no le sirvió de nada.

El gol fue obra de su incombustible goleador Doro.

El Baio, tercero

En la última jornada el Baio y el Porteño también se jugaban la tercera plaza, que da derecho a disputar la promoción de ascenso.

Fue para el cuadro baiés que ganó por 3-0 al Malpica (goles de Sergio y 2 de MC) mientras el Porteño caía por 2-1 ante el Monte Louro.

Descensos directos y en cascada

Por lo que respecta a la parte baja, el Mazaricos, pese a su triunfo por 3-0 ante el Outes, acompaña al Zas en su descenso a Tercera Futgal.

Muros, Monte Louro y Sofán B quedan también en zona de peligro por los descensos del Esteirana, Fisterra y Camariñas desde 1ª Futgal.

Si finalmente Xallas y Baio ascienden en la fase de promoción, se salvaría el Sofán B.