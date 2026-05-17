Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El título de campeón de la Liga da Costa se va para Verdillo

El San Lorenzo derrotó por 2-0 al Corcubión e hizo estéril el triunfo del Xallas ante el Zas

Manuel Froxán Rial
17/05/2026 22:43
El San Lorenzo se proclamó campeón de la Liga da Costa en la última jornada, derrotar al Corcubión por 2 goles a 0
El San Lorenzo se proclamó campeón de la Liga da Costa en la última jornada, derrotar al Corcubión por 2 goles a 0
Raúl López Molina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

La Liga da Costa 2025-2026 ya tiene campeón: el San Lorenzo de Verdillo. 

Los carballeses hicieron valer el punto de ventaja sobre el Xallas con el que llegaron a la última jornada, en la que no fallaron y se impusieron por 2-0 al Corcubión. 

Los rojillos se adelantaron al filo de la media hora por mediación de Pape Cheick y luego sentenciaron a falta de veinte minutos para el final por mediación de Hugo Pereiro. 

A partir de entonces el partido se hizo interminable para jugadores y aficionados locales, deseosos de festejar cuanto antes el título. 

El 2-0 y las noticias que llegaban desde Santa Comba, donde su jugaba el Xallas- Sporting Zas, hicieron más llevadera la espera en el abarrotado recinto de As Pedreiras, en donde al final se desbordó la alegría por un título que costó mucho conseguir.

 El Xallas, por su parte, no fue capaz de romper el 0-0 ante el Zas hasta el minuto 87 de partido, aunque al final no le sirvió de nada. 

El gol fue obra de su incombustible goleador Doro. 

El Baio, tercero

En la última jornada el Baio y el Porteño también se jugaban la tercera plaza, que da derecho a disputar la promoción de ascenso. 

Fue para el cuadro baiés que ganó por 3-0 al Malpica (goles de Sergio y 2 de MC) mientras el Porteño caía por 2-1 ante el Monte Louro. 

Descensos directos y en cascada

Por lo que respecta a la parte baja, el Mazaricos, pese a su triunfo por 3-0 ante el Outes, acompaña al Zas en su descenso a Tercera Futgal. 

Muros, Monte Louro y Sofán B quedan también en zona de peligro por los descensos del Esteirana, Fisterra y Camariñas desde 1ª Futgal. 

Si finalmente Xallas y Baio ascienden en la fase de promoción, se salvaría el Sofán B.

Galería

San Lorenzo, campeón de la Liga da Costa

El San Lorenzo se proclamó campeón de la Liga da Costa en la última jornada, derrotar al Corcubión por 2 goles a 0Ver más imágenes
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

La representante de la RFGF Silvia Cancela entrega el trofeo de campeón a los jugadores del Atlético Carballo

El Atlético Carballo gana su primera Copa da Costa de Veteranos
Manuel Froxán Rial
Cerca de 500 niños se dieron cita en el pabellón Carballo Calero para participar en una nueva edición del Pequebasket organizado por las Escola Basket Xiria

Preto de 500 nenos participaron nunha nova edición do Día do Pequebasket
Redacción
Plantel del Club do Mar posando antes de la semifinal copera que le enfrentó al Paiosaco

El Club do Mar queda segundo de grupo en Primera Futgal y jugará la promoción de ascenso
Redacción
sofan_dumbria-004

El Dumbría gana y continuará otra temporada más en Preferente
Redacción