Deportes

Preto de 500 nenos participaron nunha nova edición do Día do Pequebasket

O bo tempo permitiu a Escola Basket Xiria compatibilizar o uso do pavillón Carballo Calero cos espazos exteriores

Redacción
17/05/2026 22:57
Cerca de 500 niños se dieron cita en el pabellón Carballo Calero para participar en una nueva edición del Pequebasket organizado por las Escola Basket Xiria
Cerca de 500 niños se dieron cita en el pabellón Carballo Calero para participar en una nueva edición del Pequebasket organizado por las Escola Basket Xiria
Carballo volviu a vivir este domingo a gran festa infantil do Pequebasket, que como é habitual coincidiu cunha nova xornada de reivindicación das Letras Galegas. 

O evento chegou este ano a súa duodécima edición e fixoo, como non, da man da Escola Basket Xiria, que volveu a contar co apoio do Concello de Carballo, da Secretaría Xeral para o Deporte e da Federación Galega de Baloncesto. 

A proposta lúdica e de convivencia motivou a resposta de preto dunha trintena de clubes de distintas localidades galegas, que acabaron desplazando ata Carballo a un total de 483 rapaces con idades comprendidas entre los 5 e os 8 anos. 

Para que todos eles puidesen desfrutar do seu deporte favorito, dispuxeronse sete pistas de xogo, parte delas no interior do pavillón Bergantiños e o resto no patio do colexio do mesmo nome. 

O tempo acompañou polo que puidose manter o uso dos espazos exteriores previstos, nos que tamén se acondicionaron zonas lúdicas e recreativas a base de inchables e xogos populares. 

Polo que respecta a actividade deportiva, comezou arredor das 10.30 da mañán e prolongouse ata as 17.30 horas para facilitar que os participantes de máis lonxe puideran chegar as súas casas a unha hora prudencial.

Como vén sendo habitual, nos centos de partidos que se xogaron nas distintas pistas habilitadas non funcionaron os marcadores porque a actividade non busca fomentar o espírito competitivo senón favorecer a diversión e a convivencia, obxectivos que se conseguiron unha vez máis. 

A este novo éxito organizativo da Escola Basket Xiria, que co XII Día do Pequebasket puxo o broche de ouro a unha tempada histórica, contribuiron decisivamente os 60 voluntarios movilizados. 

El Pequebasket de Carballo, en imágenes

Cerca de 500 niños se dieron cita en el pabellón Carballo Calero para participar en una nueva edición del Pequebasket organizado por las Escola Basket Xiria
